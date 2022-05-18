وكيله يكشف لـ «دوت الخليج» حقيقة توقيع مهند لاشين للزمالك

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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /698490/وكيله-يكشف-لـ-تحيا-مصر-حقيقة-توقيع-مهند-لاشين-للزمالك

كشف محمد لاشين ووكيل أعمال وشقيقلاعب خط الوسط بفريق الكرة الأول لنادي طلائع الجيش مهند لاشين، حقيقة توقيع الأخير على عقود انضمام لنادي الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان لاشين قد نجح في خطف الأنظار إليه بعد ظهوره بمستوى رائع خلال منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، كما أنضم لقائمة منتخب مصر الأول المشاركة في بطولة كأس العرب وكأس أمم إفريقيا تحت القيادة الفنية لكارلوس كيروش.

وأكد وكيل أعمال اللاعب، أن لاشين لم يوقع على عقود انضمام لأي نادي حتى الأن ومرتبط بتعاقده مع ناديه طلائع الجيش.

وأوضح محمد لاشين أن مفاوضات الزمالك مع نادي طلائع الجيش للحصول على خدمات اللاعب مستمرة، حيث أن تعاقده مع ناديه مستمر حتى نهاية الموسم المقبل.

يذكر، أن الأيام الماضية قد شهدت تردد أنباء عن حصول الزمالك على توقيع مهند لاشين تمهيدًا لانضمامه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وفاز فريق طلائع الجيش بهدف دون رد، أحرزه هدف اللاعب الذي دخل بديلا فيكتوري بنينيانجبا،في الدقيقة 70 من عمر المباراة، وتعتبر هذه الهزيمة الثانية للزمالك على التوالي بالدوري.

ويحتل نادي الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، لعبها الفريق الأبيض، فيما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 19 مباراة.

تشكيل الزمالك

وكان الزمالك قد دخل المباراة بالتشكيل التالي: محمد عواد في حراسة المرمى. في الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي. في الوسط: محمد أشرف روقا وإمام عاشور ويوسف أوباما وعبدالله جمعة وأحمد سيد زيزو. في الهجوم: عمر السعيد.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام وإسلام جابر وأشرف بن شرقي وأيمن حفني وسيف جعفر وسيف الجزيري ومحمد أوناجم.

تشكيل طلائع الجيش

بينما دخل فريق طلائع الجيش المباراة بالتشكيل التالي: - حراسة المرمى: محمد بسام - الدفاع: محمد ناصف – علي الفيل – مصطفى الزناري – أحمد عبد الرحمن "زولا" - الوسط: مهند لاشين – عمرو السيسي – محمد جابر

- الهجوم: رجب عمران - فيكتوري بنينيانجبا - أحمد سمير