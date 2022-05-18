القومي للمرأة يطلق حملة طرق الابواب تحت عنوان ”احميها من الختان” ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 12:28 مساءً - اطلق المجلس القومي للمرأة بفرعه بمحافظة القاهرة حملة لطرق الابواب تحت عنوان "احميها من الختان" في احياء المرج والسلام و مصر القديمه و البساتين و كذلك مدينة المحروسه وتستهدف الحملة عدد٨٠٠٠ سيدة ،٢٥٠٠ رجل ١٥٠٠طفل باجمالي ١٢٠٠٠ مستهدف

و تأتي هذه الحملة فى اطار الحمله التي اطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وذلك فى اطارالمبادرات القومية التي اطلقها فخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي لتوفير حياه كريمة للمواطنين وكذلك المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، وذلك بهدف نشر التوعية حول قضية القضاء على ختان الإناث والتعريف بخطورته على صحة الفتيات ولخلق رفض مجتمعى لهذه الممارسات بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة.

وتتضمن الحملة التعريف بالرسائل القانونية المتعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث و كذلك نشر الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية .