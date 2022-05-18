محافظ أسيوط يقرر إطلاق اسمي شهيدين على منشآت عامة بالمحافظة تخليداً لذكراهما...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 12:28 مساءً - وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على إطلاق اسمي شهيدين على منشآت عامة بالمحافظة تخليداً لذكراهما وعرفاناً بالجميل لما بذلاه من تضحية في سبيل الوطن ... جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ ، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة ، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة ، والمقدم إبراهيم محمد عبدالمالك نائب مستشار عسكرى أسيوط ، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات ومديري إدارات المرور والحماية المدنية ورؤساء المراكز والأحياء ومديري إدارات الديوان العام والمشروعات ورؤساء شركات المرافق.

حيث وافق المجلس التنفيذي على إطلاق اسم الشهيد ابراهيم عيون محمد برعي على مدرسة الأنصار الابتدائية المشتركة بمنطقة السراج زمام الأنصار التابعة لمركز ومدينة القوصية كما تمت الموافقة على تضمين اسم الشهيد محمد عرابي علي سيد على النصب التذكاري المزمع إنشاؤه في مركز ومدينة أبنوب.

وأوضح محافظ أسيوط أن القرار جاء تكريمًا للشهداء وبطولاتهم وذكراهم العطرة وروحهم الزكية وحتى تظل أسمائهم على تلك المنشآت على مر العصور لتعريف الأجيال القادمة بالتضحيات التي قدموها من أجل الحفاظ على تراب مصر وأمن واستقرار الوطن حيث أنهم فخر لنا جميعًا لافتًا إلى تقديم يد العون وتلبية مطالب أسرهم مؤكداً على دعم الدولة بكافة مؤسساتها لأسر الشهداء ورعايتهم رعاية كاملة وتقديم يد العون والمساعدة لأسر الشهداء بالتنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء والجهات المعنية.