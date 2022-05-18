وزيرة الهجرة تستقبل وزيرة العمل السودانية لبحث تبادل الخبرات في ملف المهاجرين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 12:28 مساءً - السفيرة نبيلة مكرم: تجربة السودان في مجال المغتربين ملهمة.. ونرحب بالتعاون لتعزيز الاستفادة

وزيرة العمل السودانية: وزارة الهجرة المصرية نجحت في العديد من الملفات.. وحريصون على التعاون فيما بيننا

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، معالي الوزيرة/ سعاد الطيب حسن، وزيرة العمل والإصلاح الإداري بجمهورية السودان الشقيق، لتبادل الخبرات حول قضايا الهجرة والعاملين بالخارج، وتعزيز التعاون المشترك في الملفات المتعلقة، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير الصادق عمر، نائب رئيس البعثة السودانية في مصر، والمستشار حسام حسين، والسيدة زينب العبيد.

استهلت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين، مثمنة تجربة الأشقاء في السودان في التعامل مع ملف المغتربين، وتنظيم الجاليات السودانية حول العالم، مشيدة بدور نوادي المغتربين السودانيين في الخارج، ودعم العمالة الوافدة حتى تستقر أوضاعها، فضلًا عن احترام القوانين للبلد المضيف.

ورحبت وزيرة الهجرة بالتعاون مع الأشقاء في السودان وتبادل التجارب في العديد من الملفات ومن بينها الخبراء بالخارج، حيث استعرضت تجربة مصر في مؤتمرات "مصر تستطيع" والذي تنطلق النسخة السادسة منه في ختام الشهر الجاري، وكذلك جهود عودة العالقين وإعادة الإدماج في مصر، والتنسيق بين مؤسسات الدولة لتوفير فرص استكمال الدراسة للطلاب العائدين من أوكرانيا في مصر.

وتابعت الوزيرة أن تجربة السودان في مجال المغتربين ملهمة، وكان هناك تعاون سابق بين وزارة الهجرة والجانب السوداني، وهو ما أثمر عن فكرة إطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، كما تناولت المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" ودورها في دعم الهوية، وكذلك البرامج الموجهة لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج لتعزيز ارتباطهم بالوطن.

ومن ناحيتها، أوضحت الوزيرة سعاد الطيب حسن، وزيرة العمل والإصلاح الإداري بجمهورية السودان، أن وزارة الهجرة المصرية نجحت في العديد من الملفات التي نعتبرها نموذجا ملهما في السودان، وقالت: "حرصنا على لقاء اليوم للتعاون بشكل أكبر في مختلف الملفات"، مثمنة جهود الوزارة لربط المصريين بالخارج بالوطن.

وتناولت الوزيرة سعاد الطيب عددًا من القضايا المتعلقة بالمهاجرين والعاملين بالخارج من الأشقاء السودانيين، وسبل تعزيز التعاون مع وزارة الهجرة المصرية للمضي قُدما في إضافة المزيد من التعديلات الإيجابية في هذا الإطار، كما عرضت تجربة السودان في إيفاد العمالة إلى الخارج والضوابط المنظمة لها، وكذلك دور الجاليات السودانية بالخارج تجاه المشاركة في جهود التنمية.

وفي ختام اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بكل سبل التعاون مع الأشقاء في السودان، وقالت: "إننا نتقاسم تاريخا وحضارة، وعلينا أن ننطلق للمستقبل معا بخطى واثقة، وبجهود أبنائنا في الداخل والخارج".