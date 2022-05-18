شركة مياه أسيوط تستجيب لشكوى أهالى عرب مطير

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وقال المهندس هشام درة أنه تم إنشاء بوستر لرفع المياه من خط مياه قطر 12 بوصة من محطة البدارى الشرقية المرشحة وذلك لخلط المياه الناتجة من تشغيل الآبار مع مياه المرشحة للحصول على مياه ذات جودة عالية وبضغوط مناسبة تضخ بشبكات 9 قرى وعزب بمركز البدارى، وهى: (الكوم الأحمر، وكوم سعد، منشأة البدارى، عرب مطير القديمة، عرب مطير الجديدة، الشواذلية، وعزبة عبد القوى، وعزبة بثناوى) لتحقيق استفادة لـ 9 آلاف مواطن من أهالى تلك القرى.
وأكد الكيميائى إسلام حسنين رئيس قطاع المعامل أنه تم سحب عينات من مجموعة عشوائية من المنازل بالقرى المتغذية من البوستر المنشأ، واجراء التحاليل الكيميائية عليها والتى جاءت نتائجها لتؤكد انخفاض نسبة الاملاح الذائبة فى المياه.
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