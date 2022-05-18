نبيلة مكرم: تجربة السودان فى مجال المغتربين ملهمة (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سعاد الطيب حسن، وزيرة العمل والإصلاح الإدارى بجمهورية السودان الشقيق، لتبادل الخبرات حول قضايا الهجرة والعاملين بالخارج، وتعزيز التعاون المشترك فى الملفات المتعلقة.





وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، والسفير الصادق عمر، نائب رئيس البعثة السودانية فى مصر، والمستشار حسام حسين، وزينب العبيد.

استهلت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين، مثمنة تجربة الأشقاء فى السودان فى التعامل مع ملف المغتربين، وتنظيم الجاليات السودانية حول العالم، مشيدة بدور نوادى المغتربين السودانيين فى الخارج، ودعم العمالة الوافدة حتى تستقر أوضاعها، فضلًا عن احترام القوانين للبلد المضيف.

ورحبت وزيرة الهجرة بالتعاون مع الأشقاء فى السودان وتبادل التجارب فى العديد من الملفات ومن بينها الخبراء بالخارج، حيث استعرضت تجربة مصر فى مؤتمرات "مصر تستطيع" والذى تنطلق النسخة السادسة منه فى ختام الشهر الجارى، وكذلك جهود عودة العالقين وإعادة الإدماج فى مصر، والتنسيق بين مؤسسات الدولة لتوفير فرص استكمال الدراسة للطلاب العائدين من أوكرانيا فى مصر.

وتابعت الوزيرة أن تجربة السودان فى مجال المغتربين ملهمة، وكان هناك تعاون سابق بين وزارة الهجرة والجانب السودانى، وهو ما أثمر عن فكرة إطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، كما تناولت المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى" ودورها فى دعم الهوية، وكذلك البرامج الموجهة لأبناء الجيلين الثانى والثالث من المصريين بالخارج لتعزيز ارتباطهم بالوطن.

ومن ناحيتها، أوضحت الوزيرة سعاد الطيب حسن، وزيرة العمل والإصلاح الإدارى بجمهورية السودان، أن وزارة الهجرة المصرية نجحت فى العديد من الملفات التى نعتبرها نموذجا ملهما فى السودان، وقالت: "حرصنا على لقاء اليوم للتعاون بشكل أكبر فى مختلف الملفات"، مثمنة جهود الوزارة لربط المصريين بالخارج بالوطن.

وتناولت الوزيرة سعاد الطيب عددًا من القضايا المتعلقة بالمهاجرين والعاملين بالخارج من الأشقاء السودانيين، وسبل تعزيز التعاون مع وزارة الهجرة المصرية للمضى قُدما فى إضافة المزيد من التعديلات الإيجابية فى هذا الإطار، كما عرضت تجربة السودان فى إيفاد العمالة إلى الخارج والضوابط المنظمة لها، وكذلك دور الجاليات السودانية بالخارج تجاه المشاركة فى جهود التنمية.

وفى ختام اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بكل سبل التعاون مع الأشقاء فى السودان، وقالت: "إننا نتقاسم تاريخا وحضارة، وعلينا أن ننطلق للمستقبل معا بخطى واثقة، وبجهود أبنائنا فى الداخل والخارج".