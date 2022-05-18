سعفان: معدلات النمو الإيجابية أدت لزيادة الثقة الدولية بالاقتصاد المصرى

جدة - نرمين السيد -

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان فى المؤتمر الذى يشارك فيه وزراء عمل دول المتوسط، وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية، إن مصر قامت على مدار العامين الماضيين بالعديد من الإجراءات والسياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية لتجاوز تداعيات الأزمة والحد من تبعاتها، والتى شهد لها مختلف الأطراف الدولية، بأنها استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية أدت إلى زيادة الثقة الدولية فى الاقتصاد المصرى وقدرته على الصمود وتجاوز الأزمة.

وشدد وزير القوى العاملة أمام المشاركين فى المؤتمر على أنه على الرغم من استمرار الأزمة، وبتوجيهات من رئيس الدولة المصرية عبد الفتاح السيسى بتنفيذ عدد من المبادرات والبرامج التى تهدف بصورة أساسية لرفع مستوى معيشة المواطن فى الريف والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال مبادرة "حياة كريمة"، التى مدت شبكة الضمان الاجتماعى لمئات الآلاف من الأسر، ومن خلال برنامج "تكافل وكرامة" مما ساهم فى تخفيف عبء الجائحة فضلًا عما تبذله مصر من جهود لتعزيز الشمول المالى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى والرقمنة.

كما تم تنفيذ مبادرة "مصر بكم أجمل"، تحت مظلة وزارة القوى العاملة، والتى تهدف لتدريب ذوى الاحتياجات الخاصة من الجنسين، وتأهيلهم للمشاركة فى التنمية من خلال إقامة مشروعاتهم الخاصة، أو توفير فرص عمل لهم تتناسب مع نوع المؤهل والاعاقة، فضلاً عن تنفيذ مبادرة "مهنتك مستقبلك" والتى توفر فرص التدريب من خلال مراكز التدريب الثابتة ووحدات التدريب المتنقلة، والتى تركز على التدريب على المهن الأكثر طلباً فى سوق العمل المصرى والعربى.

وأعرب وزير القوى العاملة عن سعادته للمشاركة فى هذا المحفل المهم، الذى يتيح لنا مناقشة أهم قضايا العمل والعمال ، مشيرا إلى أن المؤتمر يُعقد هذا العام فى أعقاب جائحة كورونا وما خلفته من آثار سلبية على عالم العمل، لنؤكد على الحاجة الملحة لمواجهة التحديات التى يفرضها علينا الوضع الحالى سواء جراء أزمة (كوفيد-19)، أو نتيجة للتطور السريع فى عالم التكنولوجيا والرقمنة، مما يتطلب إعادة ترتيب أولوياتنا، حتى لا ينتهى بنا الأمر إلى مسارات متباينة، يكون من شأنها عرقلة مساعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال سعفان: "التشغيل والقابلية للتشغيل للفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الشباب والنساء" يُعيد التأكيد على أهداف إعلان برشلونة 1995، وخاصة "تحسين ظروف الحياة للسكان، ورفع مستوى التوظيف وتخفيف فوارق النمو فى المنطقة الاورومتوسطية"، وكذلك التأكيد على "الدور الرئيسى للنساء فى التنمية، وتشجيع مشاركة النساء فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص العمل".

واستطرد وزير القوى العاملة، قائلا: إنه على الرغم من التقدم الملحوظ الذى أحرزته الكثير من الدول فى مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلا أننا نرى بوضوح أن تحقيق ما نصبوا إليه فى هذا المجال لازال يحتاج الى الكثير من الجهود والعمل والمثابرة لنصل بالمرأة الى المكانة اللائقة فى مجتمعاتنا.

وأشار إلى أننا فى هذا المحفل نجد أننا أمام فرصة سانحة لتبادل الخبرات وتسليط الضوء على إنجازات الدول الأعضاء فى مجال تمكين المرأة، وكذلك حمايتها من أوجه العنف والتمييز وغيرها من القضايا التى تخص المرأة.

وأوضح سعفان أن مصر استطاعت خلال السنوات الأخيرة، وبفضل إرادة سياسية داعمة ومساندة لقضايا المرأة، من تحقيق طفرة غير مسبوقة فى مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، فقد وضعت الدولة خطط عملها وسياساتها بإيلاء اهتمام خاص بقضايا المرأة، بدءً من دستورها الصادر فى 2014، والذى تضمن أكثر من 20 مادة تضمن حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة، ومروراً برفع نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان المصرى ومجلس الوزراء وكذلك منحها العديد من المناصب القيادية المهمة فى مختلف مؤسسات الدولة.

وأضاف وزير القوى العاملة أن الدولة المصرية رصدت مخصصات واسعة لقضايا المرأة، وتجسد ذلك فى تعزيز خدمات الحماية الاجتماعية والصحية للمرأة وتدعيم سُبل حمايتها من العنف، كما استُحدِثَت سياسات مالية واقتصادية جديدة وداعمة لسوق العمل من شأنها تعزيز تمكين المرأة اقتصادياً وتوفير فرص عمل مناسبة للنساء من العمالة غير المنتظمة.

وتابع الوزير، قائلا: إن وزارة القوى العاملة أنشئت وحدة المساواة بين الجنسين، فى 2019، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة اقتصادياً، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

وفى أبريل الماضى، تم إطلاق "الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين فى مجال العمل" بمشاركة كافة الجهات الوطنية والتى تقوم على أربع مسارات أساسية: المسار التشريعى، ومسار التمكين، ومسار الحماية والمساواة، ومسار البنية المعرفية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع "النهوض بالمرأة وتنمية قدراتها"، والذى يقوم بتدريب السيدات على مهن تتناسب مع سوق العمل، وعقد ندوات توعوية للجنسين تتضمن أهم القضايا التى تستهدف المرأة.

وقال سعفان: "إيماناً منا بأهمية دور الشباب حيث أنهم شركاء الحاضر وبناة المستقبل، وأنهم القوة الدافعة والمحركة نحو التنمية والتطور، ويقيناً منا بالتحديات الإقليمية والدولية التى يواجهها العالم، وحيث أن مصر تعتبر دولة شابة، فحوالى 68.8% من سكانها أقل من 35 سنة، فقد أولت الدولة المصرية اهتمام خاص بالشباب، رؤية 2030 تضع الشباب على قمة أولوياتها، وتحت شعار "ابدع..انطلق" فقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2017 "منتدى شباب العالم"، وأصبح حدثاً سنوياً للحوار بين الدولة المصرية ومؤسساتها والشباب المصرى والشباب من جميع أنحاء العالم، لمناقشة مجموعة كبيرة من القضايا والمواضيع التى تهم سكان العالم، وتعبير الشباب عن رؤيتهم وأفكارهم.

وجدير بالذكر أنه فى فبراير 2021، اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث الأولى لمنتدى شباب العالم كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

ومن ناحيتها، فإن وزارة القوى العاملة تسعى جاهدة من أجل مساعدة الشباب فى الحصول على فرص التدريب والتشغيل بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى توعيتهم وتقديم التوجيه والإرشاد لشباب الخريجين بأهمية العمل بالقطاع الخاص.

وفى إطار تأهيل الشباب لمواكبة المتغيرات فى سوق العمل المحلى والعالمى والعمل على تقديم برامج جديدة تتواكب مع التحول الرقمى الذى تشهده الدولة المصرية، ومن أجل تدعيم رؤية مصر للتحول الرقمى، فقد وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة "هواوى مصر" والتى يتم من خلالها تقديم برامج للحصول على شهادة معتمدة فى مختلف برامج تكنولوجيا المعلومات.

وتستعد الوزارة بعقد (مُلتقيات التوظيف) التى تجمع بين أصحاب الشركات وراغبى العمل للإطلاع على فرص العمل المتاحة وما قد تحتاجه من تدريب تحويلى، وتشجع الوزارة الشباب من الجنسين على إقامة مشروعاتهم الخاصة من خلال القروض التى يوفرها الصندوق الاجتماعى للتنمية.

وشدد الوزير فى ختام كلمته على أن الوصول الى تعافٍ مستدام، وخلق وظائف لائقة، يقتضى تضافر الجهود على جميع الأصعدة، وانتهاج سياسات متكاملة وآليات فاعلة وأيضاً قدرة مالية لتنفيذها، معربا عن تطلعه إلى الوصول إلى نتائج من خلال المناقشات المثمرة والخبرات المتبادلة التى دارت خلال المؤتمر، والتى ستسهم فى تحديد حجم وإبعاد التحديات التى نواجهها، وسبل المضى قدماً، من خلال الخروج بحلول ناجعة تحقق تطلعاتنا وآمالنا وأهدافنا فى 2030.