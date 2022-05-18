فتح باب التقدم للحصول على ترخيص واعظة متطوعة من الأزهر (لينك التقديم)

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم للحصول على تصريح واعظة متطوعة من عضوات هيئة التدريس بجامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية من خريجات جامعة الأزهر بجميع كلياتها، وعضوات هيئة التدريس ومعاوناتهن فى أقسام اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجميع الجامعات المصرية، وخريجات المراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف.



ويأتى ذلك فى إطار التعاون المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف. ويمكن للراغبات فى التقدم، ملء النموذج المعد لذلك خلال أسبوع من تاريخ أمس الثلاثاء من الرابط هنا.

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