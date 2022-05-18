حقيقة صدور قرار من التعليم بتعميم نظام «الأوبن بوك» (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن صدور قرار من وزارة التربية والتعليم بتعميم نظام "الأوبن بوك" فى جميع الصفوف الدراسية.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بتعميم نظام "الأوبن بوك" فى جميع الصفوف الدراسية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات فى هذا الشأن.

وأوضحت أن نظام الأوبن بوك المتمثل فى "كراسة المفاهيم" المعدة من قبل الوزارة والتى تم اعتمادها كبديل للكتاب الورقى والتابلت، مُطبق فقط على امتحانات المرحلة الثانوية العامة 2022، دون باقى الصفوف الدراسية، وذلك نظراً لطبيعة الأسئلة المستخدمة فى هذه المرحلة، حيث تعتمد بشكل أساسى على قياس الفهم ونواتج التعلم، وليس على الحفظ والتلقين.

وفى سياق متصل، تم وضع كراسة المفاهيم من قبل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى؛ لتتضمن أبرز المفاهيم والقوانين والمعادلات بالكتاب المدرسى التى كان يقتضى على الطالب حفظها، حيث أن الهدف الرئيس منها هو استرشاد الطالب بالقوانين والقواعد للوصول إلى الإجابة الصحيحة، دون حفظ، على أن يتم طباعة كراسة المفاهيم مع ورقة الأسئلة الخاصة والبابل شيت، وتسليمها للطلاب فى اللجان الامتحانية مع ورقة الأسئلة، لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع الطلاب وتكافؤ الفرص.