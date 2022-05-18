وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بتعميم نظام "الأوبن بوك" فى جميع الصفوف الدراسية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات فى هذا الشأن.
وأوضحت أن نظام الأوبن بوك المتمثل فى "كراسة المفاهيم" المعدة من قبل الوزارة والتى تم اعتمادها كبديل للكتاب الورقى والتابلت، مُطبق فقط على امتحانات المرحلة الثانوية العامة 2022، دون باقى الصفوف الدراسية، وذلك نظراً لطبيعة الأسئلة المستخدمة فى هذه المرحلة، حيث تعتمد بشكل أساسى على قياس الفهم ونواتج التعلم، وليس على الحفظ والتلقين.
وفى سياق متصل، تم وضع كراسة المفاهيم من قبل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى؛ لتتضمن أبرز المفاهيم والقوانين والمعادلات بالكتاب المدرسى التى كان يقتضى على الطالب حفظها، حيث أن الهدف الرئيس منها هو استرشاد الطالب بالقوانين والقواعد للوصول إلى الإجابة الصحيحة، دون حفظ، على أن يتم طباعة كراسة المفاهيم مع ورقة الأسئلة الخاصة والبابل شيت، وتسليمها للطلاب فى اللجان الامتحانية مع ورقة الأسئلة، لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع الطلاب وتكافؤ الفرص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حقيقة صدور قرار من التعليم بتعميم نظام «الأوبن بوك» (بيان رسمى) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.