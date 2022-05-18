شعراوى يعقد اجتماعا مع مدير برنامج التعاون الفنى فى الوكالة الألمانية GIZ

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية التعاون القائم مع الجانبين خلال الفترة الماضية لتنفيذ بعض المشروعات والمبادرات لخدمة الإدارة المحلية وعلى رأسها مشروع تحسين الخدمات العامة الذى يتم تنفيذه فى عدد من المحافظات المصرية، لافتا إلى ما أسفر عنه التعاون المشترك فى العديد من النجاحات التى ساعدت فى تطوير المحليات وكذا التعاون القائم أيضا فيما يخص البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة.
وأشار شعراوى إلى أهمية بحث شراكات جديدة فى العديد من الموضوعات والملفات التى تهم مدن القارة الأفريقية بالإضافة إلى دراسة كل أوجه التعاون على النحو الذى يحقق المنفعة المتبادلة للجانبين.
ورحب فرانسوا منجيلى مدير برنامج التعاون الفنى الخارجى فى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ بالتعاون المشترك مع الوزارة فى بعض الملفات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى الدول الإفريقية تزخر بالعديد من الفرص الواعدة والامكانات للنمو والتطور.
وتم الاتفاق على استكمال التعاون بين الجانبين فى لقاء قريب بالقاهرة سيتم تحديده بين الوزارة ومسؤولى الوكالة الألمانية.
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