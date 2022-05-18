الوحدات الذكية.. خطة العدل الرقمية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ووحدة إصدار الشهادات عن بُعد هى عبارة عن جهاز يشبه ماكينات الصرف، يتم وضعه داخل المحاكم سواء الاقتصادية أو الابتدائية، حيث يقوم المواطن بإدخال البيانات الخاصة بالدعوى أو القضية المراد اصدار شهادة بخصوصها ودفع الرسوم.

ويحصل المواطن على الشهادة فى غضون 5 دقائق فقط، حيث يوفر الوقت والجهد ويقدم خدمات بجودة عالية.