جدة - نرمين السيد - ووحدة إصدار الشهادات عن بُعد هى عبارة عن جهاز يشبه ماكينات الصرف، يتم وضعه داخل المحاكم سواء الاقتصادية أو الابتدائية، حيث يقوم المواطن بإدخال البيانات الخاصة بالدعوى أو القضية المراد اصدار شهادة بخصوصها ودفع الرسوم.
ويحصل المواطن على الشهادة فى غضون 5 دقائق فقط، حيث يوفر الوقت والجهد ويقدم خدمات بجودة عالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوحدات الذكية.. خطة العدل الرقمية (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.