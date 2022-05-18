تستهدف 8 آلاف سيدة.. قومى المرأة بالقاهرة يطلق حملة «احميها من الختان»

جدة - نرمين السيد - أطلق المجلس القومى للمرأة بفرعه بمحافظة القاهرة حملة "طرق الأبواب" تحت عنوان "احميها من الختان" فى أحياء "المرج والسلام ومصر القديمة والبساتين" وكذلك مدينة المحروسة، وتستهدف الحملة 8 آلاف سيدة، و2500 رجل، و1500 طفل بإجمالى 12 ألف مستهدف.





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