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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 11:52 صباحاً - محمد السيد - /698485/النائب-محمد-زين-الدين-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-مشكلات-تحديث-بطاقات-التموين

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين عام أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والاتصالات، بشأن إجراءات تحديث بيانات البطاقات التموينية التي أدت إلى تزاحم المواطنين على شركات الاتصالات لشراء خطوط المحمول.

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وقال زين الدين، في طلب الإحاطة: الحكومة وكافة وزاراتها تتخذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى وصول الدعم لمستحقيه، إلا أن هناك بعض السلبيات التي تسببت فى معاناة المواطنين، بسبب التزاحم على شركات المحمول لشراء خطوط ليتم تسجيلها في بطاقة التموين الخاصة بهم.

طلب إحاطة بشأن مشكلات تحديث بطاقات التموين

وأشار النائب إلى أن البعض يستغل تزاحم المواطنين على مكاتب التموين لتسجيل أرقام التليفون الخاصة بهم وتحديث بياناتهم في إثارة المواطنين ضد الحكومة، مطالبا بضرورة مخاطبة الوزارات المعنية بهذا الأمر نحو فتح العديد من المنافذ للتسجيل وكذلك ضخ بعض الموظفين في هذه المنافذ تسهيلا على المواطنين وسرعة إنجاز العمل.

وتابع محمد زين الدين: يأتي ذلك في ظل أن الطبقة المستحقة للدعم فعليا، أغلبها غير قادر على دفع مبالغ شراء الخطوط، مطالبا بضرورة قيام الوزارة المعنية بإعادة توجيه الشركات إلى خفض أسعار الخطوط لهذه الفترة مساهمة منها للمواطن، وخصوصا الشركة المملوكة للدولة المصرية.

وطالب عضو مجلس النواب، بفتح موقع دعم مصر أمام المواطنين ليتمكن القادرين على التعامل مع الموقع في تحديث بياناتهم وفتح المجال للمجتمع المدني نحو المساهمة مع الوزارت المعنية عن طريق التسجيل لغيرهم على الموقع.