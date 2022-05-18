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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 11:52 صباحاً - محمد السيد - /698479/موسيماني-يعلن-عن-مفاجأته-في-بيان-رسمي-تفاصيل

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن المفاجأة التي كان يجهز لها خلال الأيام الماضية، والتي زادت الشائعات بشأنها وربطت برحيله عن القلعة الحمراء والتوقيع لتدريب الريان القطري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأصدر مكتب إدارة أعمال موسيماني بيانًا رسميًا للكشف عن المفاجأة قال فيه: المدرب قرر افتتاح مدارس لتعليم كرة القدم في جنوب إفريقيا ومن المقرر انطلاقها في العام الحالي، مدارس بيتسو موسيماني لكرة القدم هي جزء من إرث المدرب، ليس فقط في إعداد وتكوين لاعبين للمستقبل ولكن أيضًا لضمان أن يساهم في تطوير كرة القدم في جنوب إفريقيا حتى تعود إلى مستواها المعروف للجميع، الوصول إلى آفاق جديدة.

الهدف من مدارس بيتسو موسيماني لكرة القدم هو تطوير برامج كرة القدم الذي سيكون لها نهج شامل لتنمية اللاعبين داخل وخارج الملعب، لاعب الغد سيكون متوازنًا أكاديميًا واجتماعيًا والأهم من ذلك فنيًا.

ومن العناصر الأساسية التي تشكل جزءًا من برنامج مدارس بيتسو موسيماني هي ضمان توفير أفضل المدربين للاعبين الصغار في الأكاديمية.

الأهلي يستعد لمواجهة البنك

ويدخل النادي الأهلي مباراته اليوم الأربعاء، علي نظيره البنك، ضمن منافسات الدوري المصري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، ومن المتوقع أن يكون التشكيل:-

فى حراسة المرمي: محمد الشناوي

فى خط الدفاع: محمد هاني وعبدالمنعم وأيمن أشرف وعلي معلول

فى خط الوسط، اليو ديانج وأفشة وحسين الشحات

فى خط الهجوم: عبدالقادر وبيرسي تاو ومحمد شريف.

نتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف

تأهل النادي الأهلي رسميا إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد فوزه على وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي في مجموع المباراتين بنتيجة بنتيجة 2-6.

وسجل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في شباك وفاق سطيف بعد تبادل الكرة مع بيرسي تاو ثم سدد أحمد عبد القادر الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس لداخل الشباك، بينما تعادل الفريق الجزائري في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

فيما استطاع نادي وفاق سطيف الجزائري تسجيل الهدف الثاني في مرمى محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، في الدقيقة 61 ، لتصباح النتيجة 1-2 لصالح الفريق الجزائري، فيما تعادل محمد شريف للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر المباراة.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة على ملعب السلام بالقاهرة.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري، على ملب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وتعيد تلك المواجهة بين الأهلي والوداد ذكريات نهائي نسخة 2017 والتي خسرها الأهلي لصالح الوداد الذي توج بالبطولة بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 1-2 في مجموع اللقائين، حيث كانت المبارة النهائية بنظام الذهاب والعودة حينها.