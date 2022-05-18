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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 11:52 صباحاً - محمد السيد - /698477/بسبب-آلام-العمود-الفقري-توفيق-عبد-الحميد-يتراجع-عن-خضوعه-لعملية-جراحية

دوت الخليج يكشف قرار توفيق عبد الحميد الجديد

قرار توفيق عبد الحميد

كشف الفنان الكبير توفيق عبد الحميد تراجعه عن علاجه من الانزلاق الغضروفي عن طريق التدخل الجراحي وخضوعه لعملية حيث أعلن ذلك صباح اليوم الأربعاء لافتًا إلى أنه سيتابع مع الطبيب الخاص به، ويتعافى من خلال العلاج الطبيعي والمائي.

وكتب الفنان توفيق عبد الحميد في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: صباح الخير والصحة والستر، وراحة البال عليكم جميعًا، كتر خيركم ربنا ميحرمنيش أبدًا منكم، معظم التعليقات لا تفضل التدخل الجراحي.

وأضاف: هكمل العلاج المائي والطبيعي، وربنا كريم، وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تدعو له بالشفاء وآخرين ينصحونه بالعلاج عن طريق العلاج الطبيعي وليس التدخل الجراحي.

تطورات حالة الفنان توفيق عبد الحميد

وكان قبلها كتب الفنان توفيق عبد الحميد في منشور له حول أزمته الصحية الأخيرة بسبب عموده الفقري: “الأشعة الأخيرة على العمود الفقري تحتم ضرورة التدخل الجراحي”، مضيفًا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “بس في أمل أن العلاج الطبيعي والمائي يحسن الحالة”.

وبعدها تلقى العديد من التعليقات التي جاءت تدعو له وتقول: “ربنا يشفيك، سلامتك يا فنان، إن شاء الله أزمة وتعدي، ألف سلامة عليك يا فنان، إن شاء الله ترجع لنا بالسلامة، سلامتك يا أستاذ توفيق”، وغيرها، ويشار أنه يعاني من آلام العمود الفقري منذ فترة.

وكانت آلام العمود الفقري التي يعاني منها الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، الأمر الذي تسبب في غيابه لفترة عن شاشات التلفزيون، بسبب ظروفه الصحية الصعبة ولهذا السبب كان قد أعلن اعتزاله بعد انتهاء تصوير مسلسل يوتيرن.

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ويذكر أن آخر أعمال الفنان توفيق عبد الحميد هو مسلسل يوتيرن الذي اعاده لدراما رمضان بعد غياب استمر لحوالي 12 عاما وضم العمل في بطولته كلا من ريهام حجاج وكريم قاسم ومحمود حجازي وعبير صبري وآخرين.