انت الان تتابع تفاصيل خبر أزمة ملعب الزمالك.. مرتضى يرفض استاد القاهرة والدولة تمانع بترو سبورت حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 11:52 صباحاً - محمد السيد - /698476/أزمة-ملعب-الزمالك-مرتضى-يرفض-استاد-القاهرة-والدولة-تمانع-بترو-سبورت

شهدت الأيام الماضية اشتعال أزمة جديدة داخل أروقة نادي الزمالك بدأها رئيس مجلس الإدارة مرتضى منصور، بإعلانه عن عدم خوض فريقه مباريات على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

خسر الزمالك أمام إنبي بهدفين دون رد في مباراة الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز، ثم تلقى هزيمة أخرى على يد طلائع الجيش في الاسبوع الـ19 بهدف نظيف.

وخرج مرتضى منصور بعد المباراة الأولى ليعلن عن قرار بعدم خوض فريقه أي مباراة على ملعب استاد القاهرة، مشددًا على أن الكتيبة البيضاء خسرت أمام الفريق البترولي بسبب شيء غريب في الملعب –حسبما عبر-.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية: لن نخوض مباريات أخرى على ملعب استاد القاهرة، وهذا كلام لا رجعة فيه،بعيدًا عن ارتطام الكرة بالقائم، كل لاعب يتحرك يسقط، نريد أن نعرف من فعل شيئًا لنا ما هناك، منذ شهر مارس الماضي الزمالك لم يفز بأي مباراة على استاد القاهرة.

حاول مسؤولو الزمالك على مدارالأيام التي سبقت مباراة طلائع الجيش، تغيير ملعب استاد القاهرة إلا أن مكان المباراة لم يتم تعديله، وخاض الأبيض مباراة الجيش على نفس الميدان.

بيان مرتضى منصور

عقب المباراة أصدر مرتضى منصور بيانًا جاء نصه على النحو التالي:-

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور عدم خوض مباريات الفريق في مسابقة الدوري على استاد القاهرة.

وكان مجلس الإدارة خاطب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورابطة الأندية كتابياً بموافقة نادي بيراميدز علي إقامة مباريات فريق الزمالك علي ملعب الدفاع الجوي.

و كان مجلس إدارة الزمالك قد حصل أيضا على موافقة النادي المالك لإستاد بترو سبورت على إقامة المباريات علي أرضه،

إلا أن الوزير أبلغ الإدارة ان الجهات المعنية ورابطة الأندية رفضوا هذا الأمر.

وحتي الآن لا تعلم إدارة نادي الزمالك السبب في حرمان النادي من حقه في اختيار ملعب يخوض عليه المباريات في المقابل هناك ناد اخر طلباته أوامر عندما يريد دخول 50 ألف من جمهوره على الفور يتم الموافقة له وعندما يطلب الزمالك دخول 10 آلاف في نفس البطولة كان الرد "طلبكم مرفوض وكفاية 4 آلاف" .

كما قرر مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور إيقاف مستحقات جميع اللاعبين بسبب تراجع النتائج.

رفض بترو سبورت

وذكر منصور في خطابه إلى موافقة بترو سبورت على استضافة مباريات الزمالك، إلا أن دوت الخليج علمت برفض الحماية المدنية على لعب الأبيض مبارياته داخل أروق الاستاد السابق ذكره.

وأفاد مصدر لـ دوت الخليج، بأن الحماية المدنية رفضت لعب الأهلي أو الزمالك مباريات على ملعب بترو سبورت لعدم اكتمال الشروط فيه، كما طالبت بتركيب كاميرات الجماهير.

وأوضح المصدر: والدليل على ذلك هو رفض طلب البنك الأهلي إقامة مواجهته أمام الأهلي اليوم على ملعب بتروسبورت، وسيقام على ملعب المقاولون.

الدفاع الجوي

أما استاد الدفاع الجوي فقد أكد رفضه لطلب الزمالك باستضافة مبارياته، حيث أن الملعب بات ملكًا لنادي بيراميدز والذي يرفض إقامة أي مباراة على عشبه الأخضر إلا مواجهات المنتخبات الوطنية.

يذكر، أن الزمالك يستعد لمواجهة أسوان في الثالث والعشرين من مايو الجاري ببطولة كأس مصر، مع استمرار محاولات مجلس إدارة القلعة البيضاء بتغيير الملعب.