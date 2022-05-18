انت الان تتابع تفاصيل خبر أيمن أبو العلا يوجه طلب إحاطة بشأن فوضى المكملات الغذائية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 11:52 صباحاً - محمد السيد - /698475/أيمن-أبو-العلا-يوجه-طلب-إحاطة-بشأن-فوضى-المكملات-الغذائية

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه للحكومة ممثلة في وزارات الصحة والسكان، التجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن فوضى انتشار المكملات الغذائية، وما يترتب عليها من أضرار صحية بالغة.

دوت الخليج

وقال النائب: انتشرت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة المكملات الغذائية، والتي يكون جزء ليس بالقليل منها عن طريق مصانع "بير سلم" وبعيدة عن أعين الرقابة، ولا تلتزم بالمواصفات مما يجعل ضررها أكثر من نفعها.

وأشار أبو العلا، إلى أنه لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن كثيرين يلجأون لهذه المكملات بعيدا عن إشراف طبي، وتنتشر بصورة أكبر لدى الشباب الذين يمارسون رياضة كمال الأجسام.

وقال عضو البرلمان في طلب الإحاطة: بعض الشباب أيضا يستغنى عن الطعام الطبيعي عن طريق تلك المكملات الغذائية، وهذه عادات صحية غير سليمة تؤثر على الصحة العامة.

وحذر أيمن أبو العلا، من أن عدد كبير من صالات الجيم تقوم بعمليات البيع وسط غياب تام من الرقابة، ويتم تناولها بشكل عشوائي، بما يتسبب في مشكلات صحية لكثير من الشباب.

وأكد أن هناك غياب واضح لدور هيئة سلامة الغذاء في الرقابة على هذه المنتجات، والأغرب من ذلك أن المكملات الغذائية المصنعة "بير سلم" مدون عليها بإشراف وزارة الصحة.

وطالب أبو العلا، الحكومة بضرورة بحث الأزمة وإيجاد الحلول اللازمة لها، وخصوصا مواجهة مصانع "بير السلم" والتي تقوم بتصنيع المكملات الغذائية، مشددا على ضرورة تفعيل دور كافة الأجهزة الرقابية لمواجهة تداولها بشكل عشوائي.

ودعا عضو مجلس النواب، الحكومة إلى ضرورة عمل حملات توعية من مخاطر المكملات الغذائية بعيدا عن إشراف طبي، ومدى تأثير ذلك بشكل سلبي على الصحة العامة.