النائب محمود القط لـ دوت الخليج: الحوار الوطني استكمال لبناء الجمهورية الجديدة و ليس لإدارة أزمة

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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 11:52 صباحاً - محمد السيد - /698474/النائب-محمود-القط-لـ-تحيا-مصر-الحوار-الوطني-استكمال-لبناء-الجمهورية-الجديدة-و-ليس-لإدارة-أزمة

أشدا النائب محمود القط، أمين سر لجنة السياحة والآثار والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل افطار الأسرة المصرية، لإجراء حوار وطني شامل يضم كل الفئات والقوى السياسية المصرية، أن الحوار الوطني يأتي استكمالا لبناء الجمهورية الجديدة و ليس لإدارة أزمة.

دوت الخليج

النائب محمود القط: الحوار الوطني استكمال لبناء الجمهورية الجديدة و ليس لإدارة أزمة

وقال أمين سرلجنة السياحة والآثار والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني أحد أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، مضيفا” أتعجب من إثارة بعض القلائل ان الدولة أطلقت هذا الحوار لأنها في ازمة و أغفلوا ان على مدار أنظمة سياسية سابقة كان غالبا إدارة الأزمات بزيادة القبضة الأمنية و كان لديهم مبرراتهم لذلك”.

وأوضح النائب محمود القط، أن مصر لديها استراتيجية واضحة لإجراء حوار وطني شامل، مشيرا إلى أن الدليل أنه برغم الأزمة فإن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة فى البنية التحتية، إضافة إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس فى عام 2016، مازالت مستمرة، مشددا على ضرورة التعامل مع الحوار الوطني في سياقه الصحيح و ألا ننشغل بمن يريد أن يخرجه من الهدف الأسمى و هو المشاركة الشعبية في بناء و تقدم الجمهورية الجديدة.

وثمن عضو مجلس النواب، أن دعوة القيادة السياسية لاجراء حوار وطني شامل كل أطراف القوى السياسية فى المجتمع، يشعر الجميع أنه مشارك في البناء و ليس هناك إقصاء لأحد، مطالبا بوجود آليات و أدوات يتحقق بها مشاركة أكبر قدر من المصريين في بناء مستقبلهم .