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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 11:52 صباحاً - محمد السيد - /698467/حقوق-إنسان-النواب-تناقش-اليوم-ربط-الموازنة-العامة-وخطة-التنمية-الاقتصادية-للمجلس-القومي-لحقوق-الإنسان

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023 فيما يخص المجلس القومي لحقوق الإنسان.

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وكانت قد عقدت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، لقاء مع الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وذلك لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك مع اللجنة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.

طارق رضوان: أصبح لزاماً علينا تنفيذ ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أوضح رضوان، أن اللقاء يعد أول لقاء بعد إطلاق رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وفقاً للدستور والالتزامات الدولية والإقليمية لمصر ووفقاً لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه أصبح لزاماً علينا وعلى السلطة التنفيذية تنفيذ ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخاصة فيما يخص ملف حقوق المرأة، وتلعب السلطة التشريعية الدور الضامن والمراقب لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتى أصبحت عقد بين الدولة والمجتمع المصرى.

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان، على أهمية وجود قانون موحد لمحاربة العنف ضد المرأة، وكذلك وجود تعاون بين لجنة حقوق الانسان والمجلس القومى للمرأة فيما يخص ملف العفو عن الغارمات.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، على أهمية ملف حقوق المرأة، حيث يتم في بعض الاحيان تسيس ذلك الملف في المحافل الدولية، ويجب علينا تقديم مناهجنا في دعم ملف حقوق المرأة بالمجتمع المصرى، وتوضيح المجهودات التى قامت بها الدولة المصرية لدعم ذلك الملف.