انت الان تتابع تفاصيل خبر «الصحة» تطلق 12 قافلة طبية للعلاج المجاني بـ12 محافظة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 11:52 صباحاً - محمد السيد - /698487/الصحة-تطلق-12-قافلة-طبية-للعلاج-المجاني-بـ12-محافظة

تطلق وزارة الصحة والسكان، 12 قافلة طبية للكشف والعلاج المجاني على المواطنين في 12 محافظة هم: «القاهرة - نساء وولادة - البحيرة - الغربية - الجراحة - المنوفية - مطروح - دمياط - قنا - بني سويف - سوهاج - أسوان - البحر الأحمر -جنوب سيناء»، على مدار يومي 18 و19 مايو 2022.

دوت الخليج

القوافل الطبية لوزارة الصحة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عبر منشور لها على صفحتها الرسمية «فيس بوك»، إطلاق قوافلها الطبية للكشف والعلاج المجاني على المواطنين، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تحت شعار «100 مليون صحة»، والتي تستهدف الوصول للقرى النائية التي تعاني نقص في الخدمات الطبية.

التخصصات الطبية بالقوافل

وتقدم الوزارة من خلال قوافلها عدد من التخصصات الطبية مثل: «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل - الأنف والأذن - العظام»، بالإضافة إلى وجود صيدلية خاصة بالقافلة لصرف العلاج اللازم للمواطنين بالمجان.

أماكن القوافل الطبية في المحافظات

وتطلق الوزارة قوافلها الطبية في عدة مناطق بـ12 محافظة هم:

- نزلة عمارة مركز طهطا بمحافظة سوهاج.

- ميت هاشم مركز سمنود بمحافظة الغربية.

- مركز طبي الأسمرات حي المقطم بمحافظة القاهرة.

- جرار البحرية مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

- نجع السايح مركز إدفو غرب بمحافظة أوسان.

- دروة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

- النجيلة البحرية مركز النجلية بمحافظة مطروح.

- العمرة مركز أبو تشت بمحافظة قنا.

- أطواب مركز الواسطي بمحافظة بني سويف.

- وحدة طب الأسرة بمرسى علم مركز مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

- المركز الحضري بالرويسات مركز شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

- جمصة البلد غرب مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط.

عيادات المرأة الآمنة

كما توفر وزارة الصحة والسكان، عيادات المرأى الآمنة، بمركز طبي أهالينا بمحافظة القاهرة، تحت شعار «100 مليون صحة».

وأوضحت الوزارة أن هذه العيادات توفر مساحة آمنة للسيدات، من خلال وحدات مجهزة ومتخصصة تحافظ على خصوصية وسرية بيانات المترددات على العيادات، كذلك الاستفادة من خدمات الدعم الصحي والإرشاد النفسي، بما يساهم في الحفاظ على حياة صحية ونفسية آمنة لجميع فئات المجتمع.