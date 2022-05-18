انت الان تتابع تفاصيل خبر البنك الأهلي المصري NBE يكشف حصيلة شهادات الـ 18% قبل اجتماع "المركزي" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 11:52 صباحاً - محمد السيد - /698478/البنك-الأهلي-المصري-NBE-يكشف-حصيلة-شهادات-الـ-18-قبل-اجتماع-المركزي

كشف البنك الأهلي المصري NBE عن حصيلة شهادات الـ 18% قبل اجتماع البنك المركزي المصري المقرر عقده غدًا الخميس، ويرغب المواطنون معرفة كافة التفاصيل عن شهادات البنك الأهلي المصري NBE قبل رفع الفائدة، ويقدم دوت الخليج آخر مستجدات شهادة الـ 18% من البنك الأهلي المصري وحصيلة شرائها، فهي أكثر شهادات البنك الأهلي المصري الذي أقبل الكثيرون على شرائها مؤخرًا.

البنك الأهلي المصري NBE أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري إن حصيلة شهادات الـ 18% وصلت إلى 460 مليار جنيه منذ إطلاقها وحتى الآن. شهادة الـ 18 % من البنك الأهلي المصري تعتبر شهادة الـ 18% من البنك الأهلى المصرى هي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بها وتبلغ نسبة العائد عليها 18%، وتبلغ مدة الشهادة سنة ويُصرف العائد شهرياً، ويكون احتساب المدة اعتباراً من يوم العمل التالي للشراء، يؤكد البنك الأهلي المصري أن شرائها تبدأ من فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك الأهلي المصري NBE يكشف حصيلة شهادات الـ 18% قبل اجتماع "المركزي" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.