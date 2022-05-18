القومي للمرأة بالشراكة مع اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والقومي للأمومة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 11:31 صباحاً - أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والامومة فعاليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان" وذلك فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية،، بقرى ٢٦ محافظة تضم قرى محافظات مبادرة حياة كريمة وتسعى إلى رفع الوعى المجتمعى حول مدى حجم المشكلات التى تتعرض لها المرأة وتعزيز حقوقها الاساسية وحقها فى العيش الآمن فى مجتمع يحافظ على كرامتها و سلامة جسدها ، وتستمر الحملة لمدة ثلاثة أيام على مرحلتين

واكدت الاستاذة ايزيس محمود امدير عام تخطيط البرامج والحملات بالمجلس القومي للمرأة ان الحملة تتضمن التعريف بالرسائل القانونية والمتعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الاناث لخلق رفض مجتمعى للممارسات الباليه الموروثة،والتعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة ، موضحة انه سيتم الاستعانة بالرائدات الريفيات ومشاركة الواعظات والراهبات فى التوعية .