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وزير التنمية المحلية يعقد اجتماعاً مع المدير التنفيذي لمنتدي المدن الكبري...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 11:31 صباحاً - التقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع المدير التنفيذي لمنتدي المدن الكبري العالمية C40 وهي المجموعة المعنية بدعم قدرات المدن في مواجهة تحدي المناخ والتي تضم 40 من كبرى المدن العالمية التي تواجه ظاهرة التغير المناخ وتساهم في مواجهة هذا التحدي وتبادل الخبرات والمعارف .

وأكد اللواء محمود شعراوي على ضرورة عقد منتدى للمحليات على المستوى الأفريقي لبحث قضية المناخ والتقدم برؤية استراتيجية واضحة ومحددة لمؤتمر المناخ القادم في مدينة شرم الشيخ نهاية العام الجارى ، مشيراً إلى أهمية الدعم الفني الذي يمكن أن يقدم في هذا الإطار لإطلاق مبادرة تسهم في تعزيز دور المحليات والمدن الكبرى في مواجهة تحدي المناخ .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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