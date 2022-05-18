شعراوى يعقد اجتماعاً مع مدير برنامج التعاون الفني الخارجي في الوكالة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 11:31 صباحاً - التقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية مع فرانسوا منجيلي مدير برنامج التعاون الفني الخارجي في الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ ، وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية التعاون القائم مع الجانبين خلال الفترة الماضية لتنفيذ بعض المشروعات والمبادرات لخدمة الإدارة المحلية وعلى رأسها مشروع تحسين الخدمات العامة الذى يتم تنفيذه في عدد من المحافظات المصرية ، لافتاً إلى ما أسفر عنه التعاون المشترك في العديد من النجاحات التي ساعدت في تطوير المحليات وكذا التعاون القائم أيضاً فيما يخص البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلي أهمية بحث شراكات جديدة في العديد من الموضوعات والملفات التي تهم مدن القارة الأفريقية بالإضافة إلى دراسة كل أوجه التعاون على النحو الذى يحقق المنفعة المتبادلة للجانبين.

ومن جانبه رحب فرانسوا منجيلي مدير برنامج التعاون الفني الخارجي في الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ بالتعاون المشترك مع الوزارة في بعض الملفات خلال الفترة المقبلة ، مشيراً إلى الدول الإفريقية تزخر بالعديد من الفرص الواعدة والامكانات للنمو والتطور.

وتم الاتفاق على استكمال التعاون بين الجانبين في لقاء قريب بالقاهرة سيتم تحديده بين الوزارة ومسئولى الوكالة الألمانية .