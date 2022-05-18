”شعراوى ” يعقد اجتماعاً مع رئيس اتحاد مجالس مدن الكاميرون

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 11:31 صباحاً - عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اجتماعاً مع السيد / أوجستين تامبا رئيس اتحاد مجالس ومدن الكاميرون حيث تم استعراض آخر تطورات مسار توقيع مذكرة التفاهم المشترك بين الجانبين للتعاون في مجال صناعة الأثاث واستيراد الأخشاب واستغلال الميزات التنافسية لكلا البلدين فى هذا المجال حيث تتميز مصر بالريادة في مجال صناعة الأثاث إقليمياً وعالمياً وتحتل الكاميرون ترتيب متميز على مستوى الدول المصدرة لمختلف أنواع الأخشاب بالعالم ، خاصة في ظل الاجتماعات التي عقدت على مدار الشهور الماضية بين الوزارة والوفد الكاميرونى بمشاركة المهندس أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات والزيارات المتبادلة بين الجانبين .

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية هذا التعاون المشترك في مجال الأخشاب والآثاث أكثر من أي وقت مضى خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم حالياً ، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال المشاورات خلال الفترة القليلة المقبلة لفتح أفاق واعدة لتعاون اقتصادى واستثماري شامل .

ومن جانبه أشار السيد / أوجيستين تامبا إلى حرص اتحاد مجالس ومدن الكاميرون على تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بفتح مجالات للتعاون بين القطاع الخاص والحكومى في البلدين فيما يخص مجال الأخشاب والأثاث والتنسيق الجيد مع الحكومة الكاميرونية في هذا الشأن خاصة .