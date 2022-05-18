شعراوى يعقد إجتماعاً مع سكرتير عام منظمة المدن المحلية الأفريقية *”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 11:31 صباحاً - التقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية مع السيد / جان بيير إمباسى سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية ، بحضور كل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وذلك على هامش فعاليات الدورة التاسعة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية ( Africites 2022 ) والتي تعقد فى مدينة " كيسومو" الكينية .

و شهد اللقاء التطرق إلى الدور المتميز الذى تقوم المنظمة على الساحة الأفريقية من توحيد شعوب القارة ومساعيها لنقل التجارب الأفريقية الناجحة بين مدن وعواصم أفريقيا .

وأكد وزير التنمية المحلية أن قمة المدن الأفريقية تعكس تنوع الموضوعات التي تهم مواطني القارة خاصة ملفات التغيرات المناخية وتعزيز وتنمية قدرات المدن بما يدعم الاقتصاد الوطنى .

كما شهد الاجتماع أبعاد ملف استضافة مصر القمة القادمة Africites2025 وأكد اللواء محمود شعراوى تقديم الحكومة المصرية لكل الدعم والمساندة لنجاح تلك القمة وإلتزام مصر الكامل بكل ما يحقق رفعة شأن القارة الأفريقية ، في إطار تحقيق (أجندة أفريقيا 2063)، وسعي مصر لوضع كل خبراتها في خدمة الأشقاء في قارتنا.

وأعرب السيد جان بيير إمباسى عن ثقته الكاملة في نجاح مصر في تنظيم القمة القادمة Africites2025 في ظل الدور المصرى الحيوي والهام على مستوي القارة الأفريقية ، لافتاً إلى أهمية دور مصر في دعم جهود التنمية بدول القارة خاصة في مجالات التنمية المحلية والحضرية ورفع قدرات الكوادر المحلية الأفريقية وهو ما يؤكده في اجتماعات وزراء التنمية المحلية الأفارقة في إطار عمل منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية .