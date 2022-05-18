مركز معلومات الوزراء: البنك الدولى أكد ضرورة تكثيف الجهود لخفض حرق الغاز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 11:31 صباحاً - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري انفوجراف جديد يتضمن أبرز النقاط التى تناولها تقرير تتبع أنشطة حرق الغاز فى العالم 2022 الصادر عن البنك الدولى فى مايو 2022، حيث كشف التقرير أن جهود تخفيض الكميات المطلقة من عمليات حرق الغاز وكثافته، تعثرت خلال السنوات العشر الماضية. ولم تُعوِّض التخفيضات الكبيرة التي تحققت في بعض الدول عن الزيادات المثيرة للقلق في دول أخرى.

وأن هناك 10 دول مسؤولة عن 3/4 أنشطة حرق الغاز عالميًّا، و50% من الإنتاج العالمي للنفط في 2021، وهي: روسيا والعراق وإيران وأمريكا وفنزويلا والجزائر ونيجيريا والمكسيك وليبيا والصين.

ولُفت النظر إلى أن 144 مليار متر مكعب من الغاز تم حرقها في منشآت إنتاج النفط والغاز، و400 مليون طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون ناتجة عن حرق الغاز الطبيعي على مستوى العالم في 2021.