حياة كريمة.. محافظ المنيا يتفقد أعمال إنشاء 78 عمارة ضمن «التطوير العمرانى»

جدة - نرمين السيد - تابع أسامة القاضى محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، أعمال إنشاء 78 عمارة على أرض محلج شركة الوادى لحليج الأقطان بحى غرب بطريق "مصر - أسوان" بمدينة المنيا، على مساحة 41 فدانا.





حيث تم تخصيص العقارات، ضمن الإسكان فوق المتوسط لمشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، تحت إشراف صندوق التطوير الحضرى.

رافق المحافظ خلال الجولة، وفد وحدة متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" برئاسة مجلس الوزراء، حيث ضم الوفد كلا من الدكتور أحمد جابر والدكتور كريم شاهين، وبحضور الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا.

أكد محافظ المنيا أن مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات، هو أحد المشروعات القومية والتى جاءت بتوجيه، من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للاستفادة من الأراضى غير المستغلة، وإقامة مشروعات سكنية متعددة الخدمات، لافتا إلى أن المشروع له عوائد عدة متوقعة سواء اقتصادية، بيئية، واجتماعية.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم توفير قطعة أرض بمساحة (41) فدانا بموقع متميز داخل مدينة المنيا عاصمة المحافظة، وجارٍ إنشاء كمبوند إسكان متوسط لـ (78) عمارة بإجمالى (1872) وحدة سكنية ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات.