حيث تم تخصيص العقارات، ضمن الإسكان فوق المتوسط لمشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، تحت إشراف صندوق التطوير الحضرى.
رافق المحافظ خلال الجولة، وفد وحدة متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" برئاسة مجلس الوزراء، حيث ضم الوفد كلا من الدكتور أحمد جابر والدكتور كريم شاهين، وبحضور الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا.
أكد محافظ المنيا أن مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات، هو أحد المشروعات القومية والتى جاءت بتوجيه، من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للاستفادة من الأراضى غير المستغلة، وإقامة مشروعات سكنية متعددة الخدمات، لافتا إلى أن المشروع له عوائد عدة متوقعة سواء اقتصادية، بيئية، واجتماعية.
وأشار المحافظ، إلى أنه تم توفير قطعة أرض بمساحة (41) فدانا بموقع متميز داخل مدينة المنيا عاصمة المحافظة، وجارٍ إنشاء كمبوند إسكان متوسط لـ (78) عمارة بإجمالى (1872) وحدة سكنية ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة.. محافظ المنيا يتفقد أعمال إنشاء 78 عمارة ضمن «التطوير العمرانى» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.