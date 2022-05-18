بسام راضى إلى روما.. السيسى يصدق على الحركة الدبلوماسية الجديدة (مستند)

جدة - نرمين السيد - وشمل القرار تعيين أمل مصطفى محمد كمال مراد، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية تشيلى، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.

تعيين بسام عصام راضى عبدالحميد، السفير بديروان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة الجمهورية الإيطالية، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية سان مارينو.

كما شمل القرار تعيين سفراء آخرين كالتالى: