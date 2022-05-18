30 ألف طن سعة صومعة شبين الكوم المعدنية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال عبدالمنعم منصورى مدير عام الصوامع بمحافظة المنوفية، إن صومعة شبين الكوم المعدنية فيها 6 خلايا، كل خلية بها 5 آلاف طن، وسعة الصومعة 30 ألف طن وجرى تخصيص 20 ألف طن قمح محلى و10 آلاف طن قمح مستورد.





وأضاف منصورى خلال لقاء مع الإعلامية بسنت الحسينى ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، اليوم الأربعاء، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "لما بيجى المزارع يدخل من بوابة الصومعة وتوجد لجنة مكونة من وزارتى التموين والزراعة والهيئة القومية لصناعة الغذاء وعضو من المطاحن، بياخدوا عينة من كميات القمح ويتم منح القمح درجة لتحديد المقابل المالى". وتابع: "نستقبل فى اليوم من 1200 لـ1400 طن فى اليوم، وبعد منح الدرجة للقمح، يجرى وزن الكميات، ويتم تفريغ حمولة السيارات المليئة بالقمح على النقرة، ولدينا سواقى ترفع القمح من أسفل لأعلى حتى تصل إلى خلايا التوزيع حتى يتم التخزين".

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