الداودى: الانتهاء من 70% من مشروع مكتبة قنا الإقليمية (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد أشرف الداودى محافظ قنا، صباح اليوم الأربعاء، سير العمل بأعمال التشطيبات النهائية بمشروع مكتبة قنا الإقليمية، رافقه حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندسة ابتسام صموئيل وكيل وزارة الاسكان بقنا وطارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





وقال محافظ قنا إنه تم الانتهاء من كامل الاعمال الخرسانية بالمبنى وجارى التشطيبات النهائية من أعمال المحارة والجرانيت والسيراميك وتركيب الأسقف المعلقة، وأنظمة الإطفاء الذاتى والتكييف المركزى، كما تم الانتهاء من تركيب المصاعد، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ لإجمالى الأعمال قد تصل إلى 70%، موضحا أن المكتبة تضم جراج انتظار السيارات بالبدروم والفناء الخارجى، الذى سيضم منطقة معرض للكتاب، ومنطقة انشطة خارجية للأطفال، منطقة للقراءة المفتوحة، منطقة مظللة للقراءة، كافتيريا.

ووجه الداودى بضرورة الاهتمام بأعمال "اللاند سكيب" حتى تظهر المكتبة بالشكل الجمالى الذى يليق بمحافظة قنا خاصة أن المكتبة سوف تضم كتب فى مختلف العلوم الإنسانية والعلمية على غرار مكتبة الإسكندرية، وستكون مزودة بقاعات الإطلاع البحثى للطلاب والباحثين الذين يمكنهم الحصول على مراجعهم من خلال البحث على نظام الأرشفة الإلكترونى، مما يسهل على الباحثين سرعة الحصول على الكتاب، لافتا إلى أن المكتبة سوف تكون منظومة ثقافية متكاملة يجد فيها جميع القراء والمثقفين والباحثين وطلاب الجامعات ضالتهم.

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