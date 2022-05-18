جامعة القاهرة تشارك فى الاحتفال باليوم العالمى للمتاحف

جدة - نرمين السيد - تشارك جامعة القاهرة فى الاحتفال باليوم العالمى للمتاحف، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والذى تحتفل به منظمة اليونسكو والمجلس الدولى للمتاحف سنويًا يوم 18 مايو من كل عام.





ويُعد اليوم، فرصة للمختصين بالمتاحف للتواصل مع الجمهور وتنبيههم للتحديات التى تواجه المتاحف كمؤسسات تساهم فى خدمة المجتمع وتطوره، وذلك فى إطار المسؤولية المجتمعية للجامعة نحو إحياء التراث الوطنى وخدمة المجتمع المصرى.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تحرص على المساهمة فى نشر الوعى المجتمعى وتعزيز الثقافة التراثية والهوية الوطنية للمجتمع المصرى، وإحياء التراث الوطنى بما يساهم فى تنمية وتطوير المجتمع بشكل عام، وذلك من خلال العمل على رفع مستوى الوعى بالأهمية الثقافية للتراث المصرى، وتعزيز الفعاليات التى تدعم التواصل وتسلط الضوء على جهود المتاحف ودورها فى دعم التراث والثقافة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الاحتفال باليوم العالمى للمتاحف يهدف إلى نشر الوعى المجتمعى وتعزيز الوعى بالتراث والهوية الوطنية فى المجتمع، وزيادة الوعى بدور المتاحف وأهميتها فى تطوير المجتمعات باعتبارها الذاكرة الحية للشعوب، وتأكيد دورها فى حفظ التراث واستحضار التاريخ، ونشر الثقافة والتذوق الفنى وتنمية الحس الجمالى، والتبادل الثقافى وأهميتها كأحد عوامل الجذب السياحى.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة تشارك فى الاحتفال باليوم العالمى للمتاحف على مدار 3 أيام من خلال تنظيم عدد من الندوات التوعوية فى مجال المتاحف، مشيرًا إلى أن كلية الصيدلة تنظم اليوم الأربعاء ندوة بعنوان "تاريخ طب الأعشاب"، وتنظم كلية التربية للطفولة المبكرة ندوة بعنوان "تنمية الوعى المتحفى لأطفال الروضة".

كما تنظم كلية الزراعة ندوة تحت عنوان "النباتات الطبية العطرية عند قدماء المصريين"، وتنظم كلية الآثار يوم الخميس ندوة بعنوان "دور المتاحف فى التوعية بالتغيرات المناخية"، كما تنظم كلية العلوم ندوة بعنوان "التاريخ الأحفورى والجيولوجى لمصر"، وتنظم كلية الآثار ندوة بعنوان "مصر المتحف المفتوح الأول فى العالم" يوم الأحد 22 مايو، إلى جانب تنظيم عدة فعاليات وأنشطة تتضمن تنظيم ندوات توعوية وزيارات ميدانية لعدد من المتاحف منها: المتحف القبطى، ومتحف المركبات الملكية، ومتحف قصر النيل، ومتحف جاير أندرسون بالسيدة زينب.