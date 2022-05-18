صحيفة كويتية تبرز تأكيد السيسى المواطنة والحقوق المتساوية كنهج لمصر

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة (النهار) الكويتية، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المواطنة والحقوق المتساوية للجميع هى قيم ثابتة تمثل نهجا للدولة المصرية تجاه المواطنين ونشر ثقافة التعددية وحرية الاعتقاد.





وكتبت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم الأربعاء، تحت عنوان "السيسى: المواطنة والحقوق المتساوية قيم الدولة المصرية" أن ما ترسخه الدولة من خلال ممارسات فعلية وواقعية فى جميع مناحى الحياة فى مصر؛ يأتى لتعظيم تلك القيم الإنسانية من السلام والمحبة وعدم التمييز لأى سبب ونشر ثقافة التعددية وحرية الاعتقاد، وفى المقابل مكافحة التعصب والتشدد، مؤكدة أن هذا هو التوجه الاستراتيجى للدولة المصرية دون ارتباط بفترة زمنية محددة.

وأوضحت (النهار) أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى لرؤساء الكنائس المشاركين فى الجمعية العمومية لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والذى تنعقد دورته الحالية فى القاهرة، بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.