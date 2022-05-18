وزير الرى: أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية للحوار

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، وذلك لاستعراض الترتيبات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده خلال الفترة 16-19 اكتوبر المقبل.





وصرح عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى حريصة على عقد هذا الحدث الهام بشكل سنوى منذ عام 2018 وحتى الآن، وذلك فى إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الإجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتتويجا لدور مصر الإقليمى الرائد سواء فى المنطقة العربية أو الإفريقية.

وأشار إلى أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية للحوار، مشيرا إلى تزايد اهتمام المعنيين بالمياه حول العالم للمشاركة فى فعاليات الأسبوع، حيث تزايدت أعداد المشاركات الفعلية بهذا الأسبوع من 750 مشاركة فى عام 2018 لتصل إلى 9500 مشاركة خلال عام 2021، بإجمالى 18450 مشاركة خلال الأسابيع الأربعة، كما تزايدت أعداد خبراء المياه المشاركين فى أسابيع القاهرة من 40 خبيرًا فى عام 2018 إلى 300 خبير فى عام 2021.

وأوضح عبد العاطى أن أعداد المنظمات الإقليمية والدولية المشاركة فى أسابيع القاهرة للمياه تزايدت من 30 منظمة فى عام 2018 إلى 75 منظمة عام 2021 مثل جامعة الدول العربية، والمجلس العالمى للمياه، والاتحاد الاوروبى، والبنك الدولى، والفاو، وبنك التنمية الألمانى، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومعهد ستكهولم الدولى للمياه، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، ومعهد الإدارة المتكاملة للمياه، وغيرها.

وأضاف وزير الرى أن أسبوع القاهرة للمياه استضاف العديد من الأحداث والفعاليات الهامة، حيث تم عقد عدد 15 حدثًا رفيع المستوى خلال أسابيع القاهرة الأربعة للمياه، منها 5 أحداث خلال الأسبوع الرابع، وحدثين خلال الأسبوع الثالث، و5 أحداث خلال الأسبوع الثانى و3 أحداث خلال الأسبوع الأول للمياه مثل "الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامى للوزراء المعنيين بالمياه"، "حوار الخبراء المصرى الهولندى حول إدارة المناطق الساحلية"، "اجتماع اللجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة فى المنطقة العربية"، "الإطار والنهج المتبع لدعم القرارات والإجراءات بين الشركاء المعنيين لضمان مرونة الأنظمة المائية على المدى القصير والبعيد".

وأكد عبد العاطى أن الأسبوع يشهد مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين فى قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات الصلة من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والعديد من الفئات كالسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.

وتتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجى جامعات وطلاب مدارس، كما يقام على هامش الأسبوع معرضا لتكنولوجيا الرى الحديث والرى الذكى وأساليب إعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه، كما يتم عقد عدد من المسابقات خلال الحدث، ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج، ومسابقة عرض أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراة فى ثلاث دقائق، والمسابقة القومية لترشيد إستخدام المياه (حافظ عليها تلاقيها) والتى تقام بين المزارعين للعام الخامس على التوالى من خلال أسبوع القاهرة للمياه، ومسابقة "شباب المبتكرين فى مجال المياه" بمشاركة الطلبة من مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية.

وأوضح وزير الرى أن سيتم خلال الأسبوع إعداد الرسائل التى سيتم صياغتها بشكل نهائى خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه فى إطار "حوار السياسات فى البلدان التى تعانى من ندرة المياه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، حيث تمثل هذه الجلسات علامات على طريق الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل فى مجال المياه، والذى سيعقد فى نيويورك خلال شهر مارس 2023.

وأكد عبد العاطى على فتح باب التقدم بملخصات الأوراق البحثية، حيث استقبلت اللجنة العلمية للأسبوع ملخصات الأوراق البحثية ذات العلاقة بمحاور الأسبوع الخامس، وتقوم اللجنة بتقييمها وتحديد أفضلها، وذلك تمهيدا لإعلام الباحثين المقبولين لقيامهم بإرسال الأوراق البحثية كاملة والتى سيتم تقييمها وعرض أفضلها خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه.