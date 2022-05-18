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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 10:55 صباحاً - محمد السيد - /698469/مرثا-محروس-تشيد-لـ-تحيا-مصربدعوة-الرئيس-السيسي-لإجراء-قانون-متزن-للأحوال-الشخصية-عانينا-منه-لسنوات

أشادت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأزهر والبرلمان والحكومة لإعداد قانون متزن حول الأحوال الشخصية، مؤكدة إن قضايا الأسرة تحتاج إلى مناقشة تتسم بالأمانة والحيادية دون مزايدة.

دوت الخليج

مرثا محروس تشيد بدعوة الرئيس السيسي لإجراء قانون متزن للأحوال الشخصية:"عانينا منه لسنوات”

وقالت وكيل اتصالات النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن دعوة الرئيس السيسي لاعداد قانون الاحوال الشخصية، جاء نتيجة المعاناة الشديدة التي تعانيها الأسرة المصرية منذ عقود طويلة من القانون، فضلا عن استيعاب القيادة السياسية لهذه المعاناة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية لديها إرادة حقيقية، لتحسين أحوال الأسرة المصرية، والحد من حالات الطلاق، لافتة إلى أن القانون الحالي صدر حاليا صدر عام 1920، وأجريت عليه تعديلات عام 1929 وعام 1985، وأصبح لا يلائم الوضع الحالي للمجتمع مع تزايد حالات الطلاق.

وثمنت مرثا محروس ، الدعوة التي جاءت بالتزامن مع الجمهورية الجديدة، وووجود ارادة سياسية حقيقة للوقوف على الملفات التي عاني منها المواطن لسنوات، موضحة أن الأحوال الشخصية على رأس أولوليات الملفات التي سيتم مناقشتها فى الحوار المجتمعي، مضيفة” أن الحوار الوطني سيكون بمثابة عصف ذهني للوقوف على التحديات التي تواجه البرلمان لاخراج القانون بالشكل المتزن الملائم.