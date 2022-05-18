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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 10:55 صباحاً - محمد السيد - /698466/التفاصيل-الكاملة-لـ-حفل-إليسا-ووائل-كفوري-اليوم

تستعد المطربة اللبنانية إليسا لإحياء حفل غنائي جديد لها برفقة اللبناني وائل كفوري وذلك اليوم الأربعاء ضمن حفلات هيئة الترفيه.

دوت الخليج يكشف تفاصيل حفل إليسا ووائل كفوري

حفل إليسا ووائل كفوري

سيقام حفل إليسا ووائل كفوري اليوم الأربعاء في جدة بالمملكة العربية السعودية ومن المقرر أن يقدما مجموعة مميزة من أشهر أغنياتهما التي يتفاعل معها الجمهور ويحبها الحضور بجانب أعمالهما الجديدة.

وفي سياق آخر، احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا مؤخرًا بنجاح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم من أول دقيقة وتتعاون فيها مع المغربي سعد لمجرد حيث حققت مؤخرًا حوالي 43 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وأعربت الفنانة إليسا عن سعادتها الكبيرة أيضًا بوصول أغنيتها بتمون لـ 100 مليون مشاهدة التي طرحتها منذ 15عامًا، حيث احتفلت بهذا الأمر من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر.

احتفال إليسا

وكتبت الفنانة اللبنانية إليسا في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي: "100 مليون لـ بتمون و13 مليون لمن أول دقيقة ومني إلكن ملايين ومليارات الحب"، كما حرصت على الاحتفال أيضًا بوصول عدد متابعيها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام إلى 18 مليون متابع.

كما حرص العديد من محبيها وجمهورها على تهنئتها بموقع التدوينات القصيرة تويتر لوصولها لهذا الرقم متمنين لها المزيد من النجاح و التقدم، ويذكر أن إليسا كانت قد تصدرت التريند بعد مشاركتها في إحياء حفل زفاف شام الذهبي ابنة أصالة.

وشاركت النجمة إليسا، صديقتها النجمة السورية أصالة نصري الغناء في حفل زفاف ابنة الأخيرة حيث غنت إليسا وأصالة أغنية أسعد واحدة، وبعدها أخذت إليسا بوكيه الورد مع العروسة شام، وردد الحضور لإليسا: العروسة القادمة انتى.

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يشار أن رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا وقتها مقطع فيديو للعروسين، أثناء تأدية إحدى الرقصات الرومانسية ضمن فقرات الزفاف، حيث كانا يغنيان إحدى أغنيات النجمة أصالة، وسط تفاعل كبير من الحضور وتغزلت إليسا في إحدى أغنياتها لزوج أصالة.