انت الان تتابع تفاصيل خبر مستريح جديد ببنى سويف.. ضبط سيدة استولت علي أموال المواطنين لتوظيفها بتجارة الأدوية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 10:55 صباحاً - محمد السيد - /698452/مستريح-جديد-ببنى-سويف-ضبط-سيدة-استولت-علي-أموال-المواطنين-لتوظيفها-بتجارة-الأدوية

ظاهرة الاستيلاء على أموال المواطنين بحجة توظيفها أو ما يطلق عليها ظاهرة المستريح بدأت تظهر بكثرة خلال الآونة الأخيرة فى العديد من المناطق والمحافظات منذ أيام كان مستريح اسوان والآن قضية جديدة فى بنى سويف.

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حيث اقدم عددا من المواطنين في محافظة بني سويف، علي تحرير محاضر ضد سيدة مقيمة بحي مقبل وسط مدينة بني سويف لإتهامها بالنصب عليهم وسلب اموالهم بحجة توظيفها في تجارة الأدوية.

صيدلانية وتعمل في مجال تجارة الأدوية

وقال أحد المواطنين ويدعي"إيهاب شاكر عبد الحليم" ويعمل مهندس بإن المتهمة اوهمت زوجتة وآخرين، بأنها صيدلانية وتعمل في مجال تجارة الأدوية واقترفت منهما حوالي 205 الف جنيها بحجة توظيفها في تجارة الأدوية، مشيرًا إلي إن المتهمة حاصلة علي ثانوية عامة وكانت تنتحل صفة صيدلانية.

واضاف المواطن إيهاب شاكر إن الذين تقدموا لتحرير محاضر تبديد ضد المتهمه تجاوز عددهم حتي الآن الـ 8 محاضر بإجمالي مبالغ حوالي 3 مليون جنيهًا، موضحًا إلي أنه حصل علي بعض أرقام هذة المحاضر من محرريها، ارقامها وهي، 2218 إداري، 2234 إداري، 7262 جنح، 2533 اداري.

حاصلة علي ثانوية عامة

وأكد شاكر بأنهم فوجئوا عند تحريرهم المحاضر ضد المتهمه وتدعي"ن.ح." 29 عام، حاصلة علي ثانوية عامة، بأنها سبق اتهامها والحكم عليها بالحبس في 8 قضايا تبديد وايصالات أمانه، واوضح إن المتهمه في قبضة رجال الأمن بمديرية أمن بني سويف، منذ يوم 26 من شهر ابريل الماضي، وتم عرضها علي النيابة العامة، التي امرت بحبسها 4 أيام، ثم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.