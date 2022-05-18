وزير التنمية المحلية يؤكد ضرورة تنوع مجالات الاقتصاد المحلى فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير التنمية المحلية، خلال الجلسة، أن تعزيز قدرات المدن الوسيطة يسهم فى تطوير قدرة المحليات على تقديم صورتها كواجهة استثمارية منتجة وداعمة للاقتصاد الوطنى، لافتًا إلى أن النمو المستدام للاقتصاد المحلى يتطلب تنوع قطاعاته ومجالات عمله للحد من تأثير الصدمات الاقتصادية التى يمكن أن يتعرض لها وزيادة العائد من تكامل قطاعاته المتنوعة.

وأوضح شعراوى أن التنمية الاقتصادية المحلية هى المدخل الأنسب لتحقيق نمو الاقتصادى بالريف باعتبارها ناتج عملية تدار محليًا وتوظف بفاعلية الموارد البشرية والمالية والطبيعية الموجودة فى الريف من خلال تنسيق جهود القطاعين الخاص والحكومى والمجتمع المدنى ما يخلق فرص للتنمية الاقتصادية مستدامة ومحققة للبعد الاجتماعى وتحسين الظروف المعيشية.

وشدد على أن أهداف برنامج التنمية الاقتصادية المحلية تتمثل فى تحقيق معدلات نمو اقتصادية للمحافظة مع تحقيق عدالة فى توزيع مردودات التنمية والمساهمة فى الارتقاء بمستوى الدخل للمواطنين المحليين وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الكفاءة الإنتاجية للاقتصاد المحلى وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال الجلسة قدم وزير التنمية المحلية رؤية شاملة للدور الذى يمكن أن تقوم به الإدارة المحلية على مستوى تعزيز العلاقات الاقتصادية، لافتاً إلى أن المدن الوسيطة لديها القدرة على العمل الفاعل والتميز إذا تم دعمها من الحكومة المركزية وتعزيز قدرتها.

واستعرض محمود شعراوى أيضا، رؤية الوزارة فى تنفيذه عملية التنمية الاقتصادية المحلية والتى تتمثل فى ضرورة البدء فى التخطيط الاقتصادى المحلى التفصيلى وبلورة التدخلات والمشروعات ومقترحات التنمية الاقتصادية بمشاركة المجتمع المدنى وتنسيق مقترحات التنمية الاقتصادية المحلية على مختلف المستويات وإعداد خطة الموازنة للتنمية الاقتصادية المحلية.

كما عرض الوزير أيضًا أهم مراحل تنفيذ عملية التنمية الاقتصادية المحلية ومنها مرحلة مأسسة وتدعيم القدرات على المستوى المحلى (عبر مأسسة وظائف التنمية الاقتصادية المحلية وإدخال الأدوات والأنظمة الخاصة ببناء القدرات) ومرحلة تقييم الاقتصاد المحلى وإعداد استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية ومرحلة تنفيذ الاستراتيجية.

كما عرض شعراوى نموذجا عمليا لدراسة تقييم الاقتصاد المحلى بمحافظة الفيوم وتحديد تسعة مجالات اقتصادية فرعية تتوافر بها الإمكانات والطاقات القادرة على دفع عملية التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظة وهى قطاع الزراعة وقطاع النباتات الطبية والعطرية وقطاع الإنتاج الحيوانى وقطاع الإنتاج الداجنى وقطاع الإنتاج السمكى وقطاع الصناعة والتعدين و قطاع الورش الحرفية والصناعات الصغيرة وقطاع السياحة وقطاع الحرف اليدوية والبيئية.

وخلال اللقاء استعرض عبدالحميد الهجان بعض الفرص الاستثمارية والاقتصادية بمحافظة القليوبية ووجود منطقة استثمارية بمدينة بنها بالإضافة إلى تميز المحافظة ببعض الصناعات المغذية لصناعات كبرى والتى يمكن أن تتكامل مع بعض الفرص المتاحة فى المدن الإفريقية، بالإضافة إلى أن المحافظة مركزا صناعيا فى بعض القطاعات الحيوية مثل الصناعات الكيماوية والأسمدة والمعدنية والإلكترونية وغيرها.

كما قدمت الدكتورة منال عوض عرضاً حول الفرص الاستثمارية والاقتصادية بمحافظة دمياط وعلى رأسها مجال صناعة الأثاث والصناعات المغذية والمكملة له من خلال مدينة دمياط للأثاث والتى تقع على مساحة 331 فدانا وتتضمن 1500 ورشة صناعية وأراضى خاصة بالمصانع ومراكز خدمية ومنطقة استثمارية وأيضاً مركز تكنولوجيا الأثاث، إلى جانب إقامة مدرسة فنية دولية بالتعاون مع الجانب الإيطالى.

وأشارت عوض إلى تطلع المحافظة لتحقيق التعاون مع الجانب الإفريقى فى العديد من المجالات ومن بينها استيراد الأخشاب المستخدمة فى تلك الصناعة، مؤكدة تطلعها إلى مد جسور التواصل مع مدن القارة بمجال صناعة الأسماك فى إطار تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية بالمجالات المختلفة.

يذكر أن محمود شعراوى وزير التنمية المحلية يشارك فى فعاليات القمة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث افتتح الجلسة الافتتاحية للقمة أمس الثلاثاء "اوهورو كينياتا" رئيس جمهورية كينيا.

ويشارك فى القمة الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030؛ و"رائد المُناخ" للرئاسة المصرية للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ وعدد من الوزراء والمحافظين بالدول الإفريقية.