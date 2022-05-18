جدة - نرمين السيد - أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية تنفيذ برامج التوعية بترشيد استهلاك المياه وكيفية الحفاظ عليها، وغرس ثقافة الترشيد وتنمية الوعى بقضايا المياه لدى الأطفال أجيال المستقبل وتزويدهم بالمعارف والمعلومات وتصحيح أفكارهم وسلوكياتهم فى التعامل مع المياه.





واشار رسلان، أن وزارة الإسكان والمرافق تولى اهتماما كبيرا بقضايا المياه ورفع الوعى المائى لدى المواطنين، وتحرص الشركة القابضة على تنفيذ برامج توعوية تناسب مختلف الفئات العمرية لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه، مع التركيز على الحملات التوعوية التى تستهدف الأطفال لإمكانية ترسيخ مفاهيم وسلوكيات الحفاظ على المياه والتعامل معها دون إهدار.

وفى سياق متصل، نظمت إدارة التوعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، زيارة لمجموعة من طلاب "مدرسة جرين فالى" لمحطة مياه الشرب بروض الفرج، وشملت الزيارة شرحا تفصيليا عن مراحل تنقية المياه، وكذلك التعريف بالإجراءات التى تتخذ لمراقبة جودة مياه الشرب قبل وصولها للمواطن، بالإضافة إلى توزيع مطبوعات على الطلاب تحمل عددا من رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على المياه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للتوعية بأهمية الترشيد.. طلاب «جرين فالى» فى محطة مياه روض الفرج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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