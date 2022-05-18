«تعليم القليوبية» تعلن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بدء تصحيح أوراق الإجابة للشهادة الإعدادية، اليوم الأربعاء، على أن تُعلن النتيجة خلال الفترة من آخر شهر مايو الجارى وحتى أول أسبوع من شهر يونيو المقبل.





وتنتهى امتحانات نهاية العام الدراسى 2021/2022، فى محافظة القليوبية، والتى بدأت فى 14 مايو الماضى، غدا الخميس، حيث يؤدى الطلاب الامتحان الأخير فى مادة الدراسات الاجتماعية. جدير بالذكر أنه مع كثرة شكاوى الطلاب من امتحان مادة العلوم الذى أدوا الامتحان فيها يوم الأحد الماضى، وجه محافظ القليوبية، عبد الحميد الهجان، مديرية التربية والتعليم بتشكيل لجنة من قبل موجهى مادة العلوم، وفحص أوراق الإجابة. وجرى سحب عينة عشوائية من الـ12 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، بعدد 474 ورقة إجابة، وتبين عدم توفيق العديد من الطلاب فى بعض الفقرات التى تقيس المستويات العليا للتفكير، وبناءً على ذلك قرر وكيل وزارة التعليم فى القليوبية إعادة توزيع درجات هذه الأسئلة على باقى أسئلة الامتحان حرصاً على مصلحة الطلاب.

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