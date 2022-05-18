المفتى: مصر صامدة فى حربها على الإرهاب بالمنطقة وستقضى عليه بجهود أبنائها

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن الدولة المصرية حريصة أشد الحرص على الانفتاح على العالم وتمد يدها للتعاون مع بريطانيا والدول الأوربية بما يحقق المصلحة المشتركة ويعزز من السلم العالمى، لأن العالم كله ليس بمنأى عن خطر التطرف والإرهاب، مشيرا إلى أن مصر حذرت من هذا الوباء مرارا وتكرارا ولم تجد دعوتها آنذاك آذانا مصغية.

جاء ذلك خلال زيارته لمركز سيفيتاس للأبحاث بلندن حيث استقبله مدير المركز ديفيد جى غرين وبحضور عدد من أعضاء البرلمان والمختصين والباحثين فى شؤون الأديان والقضايا المجتمعية والإعلاميين.

وأشار المفتى إلى أن وسائل الإعلام الغربية عليها مسؤولية كبيرة فى تهميش الخطاب المتطرف وإعطاء مساحة أكبر للعلماء الوسطيين، مشيرا إلى أن الإعلام البريطانى لم يكن مساعدا للخطاب الوسطى، بل كان صوتا للراديكالية فى أغلب الأحيان، وأن الإعلام البريطانى عليه دور كبير فى إيصال الأصوات الوسطية.

وقال علام: "نحن على استعداد للمشاركة فى وسائل الإعلام البريطانية مثل كتابة المقالات وغيرها لتصحيح المفاهيم وتوضيحها، لقد أخذنا على عاتقنا نحن علماء الدين نشر الصورة الحقيقية عن الإسلام التى نأمل أن تعطى العالم فهما أفضل عن الإسلام، هذا الفهم بدوره يساعدنا جميعا أن نحيا معا فى سلام واستقرار وتعاون متبادل".

وأكد علام أن الوجود الإسلامى اليوم فى الغرب ليس وجودا طارئا أو استثنائيا، ولم يعد مجرد جماعات مهاجرة للعمل لا تلبث أن تعود إلى بلدانها، بل أصبح جزءا من النسيج الاجتماعى لسكان تلك البلاد، مضيفًا أن المسلمين فى الغرب يمكن أن يمثلوا هناك حلقة وصل للحوار الحضارى والتواصل الثقافى والفهم والاستيعاب المشترك، دون ذوبان، أو فرض أنماط ثقافية ودينية معينة على أصحاب المعتقد من الجانبين.

وقال مفتى الجمهورية: "إن العالم الآن فى حاجة إلى مراكز الأبحاث خاصة تلك التى تواجه الأفكار المتطرفة حيث إن صناع القرار فى الدول تعتمد بشكل كبير على ما تقدمه من دراسات".

وأضاف علام، قائلاً: "جئت من مصر بلد الحضارات والأزهر الشريف الذى يعد أقدم الجامعات الإسلامية حيث يعود إنشاؤه إلى أكثر من ألف عام وهو مؤسسة لديها منهج عملى منضبط كان سببا فى حفظ استقرار المجتمع".

وأشار إلى إن هناك ركائز أساسية تقوم عليها ثقافة المجتمع المصرى فى العيش المشترك أولها المحور المجتمعى حيث يعيش المصريون فى وئام ومحبة من أجيال طويلة، ثم محور تشريعى حيث حرصت الدساتير والقوانين المصرية على حفظ مبادئ المواطنة من دستور عام 1923 وحتى تعديلات دستور 2014 كما أنه صدرت قوانين مؤخرا تدعم هذا الأمر، بالإضافة إلى المحور والركيزة الإفتائية حيث كان علماء مصر ومفتوها حريصين على اللحمة الوطنية فى فتاواهم ومنهم الليث بن سعد وغيره من العلماء وكافة المفتين الذين تولوا هذا المنصب فى مصر.

وأكد علام أن هناك جماعات متطرفة أساءت فهم النصوص الشرعية وفسروها تفسيرات منحرفة بعيدة كل البعد عن الدين، مشددا على ضرورة الالتزام بالمسؤولية المجتمعية المشتركة وتعاون كافة أفراد المجتمع، والعمل معا من أجل مواجهة هذا الفكر المنحرف الذى يؤرق الجميع.

واستقبل المفتى، خلال اللقاء، عددا من أسئلة الحضور التى دارت حول أسباب انضمام الشباب إلى التنظيمات الإرهابية ورؤيته لدور وسائل الإعلام خاصة البريطانية حول صورة الإسلام، وكذلك نصيحته لتنظيم عمل المدارس الإسلامية فى بريطانيا والتى تعمل بعيدا عن إشراف الحكومة وكذلك كيفية مواجهة التطرف وجهود الدار فى هذا الإطار.

واستعرض علام مجموعة من الإجراءات التى اتخذتها دار الإفتاء المصرية لمواجهة الفكر المتطرف على رأسها إنشاء مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، وهو أداة رصدية وبحثية لخدمة المؤسسة الدينية باعتبارها المرجعية الإسلامية الأولى فى مجال الفتوى، حيث يقدم الدعم العملى والفنى والشرعى اللازم لتمكين المؤسسة الإفتائية من تحديد الظاهرة وبيان أسبابها وسياقاتها المختلفة، والأطراف الفاعلة فيها، ومقولاتها وادعاءاتها، وصولا إلى تقديم أطر وأسباب علاج تلك الظاهرة، ودليل تعامل مع الفكر والفرد المنتمى والمتبنى لهذا الفكر.

وأشار إلى إنشاء مركز سلام لدراسات التطرف وهو مركز بحثى وأكاديمى يتبع دار الإفتاء المصرية، معنى بدراسة التطرف ومناهج مكافحته والوقاية منه، كما يسعى إلى تأصيل فلسفة الدولة المصرية ودار الإفتاء فى نطاق المواجهة الفكرية الشاملة لظاهرة التطرف والمواجهة الدينيـة المتعلقـة بقضيـة التشـدد والتطـرف.

وأشار المفتى إلى أن مركز سلام سيعقد مؤتمرا عالميا فى 6 من شهر يونيو المقبل وهو يعد أكبر تجمع للمتخصصين فى مجال مكافحة التطرف حيث يحضره (مفتون، وزراء، قيادات تنفيذية، رجال فكر وإعلام، رؤساء مراكز بحثية معنية، أكاديميون، باحثون متخصصون) ويهدف إلى الخروج بمبادرات علمية تدعم عملية مكافحة التطرف وقاية وعلاجا وتعميق النقاشات الدينية والأكاديمية حول ظاهرة التطرف، وتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات البحثية والخبراء المختصين فى مجال مكافحة التطرف والإرهاب.

وأكد المفتى أن دار الإفتاء المصرية تضع على قائمة أولوياتها توصيل الرسالة الدينية والإفتائية الوسطية للدولة المصرية، وتحقيق الريادة المصرية الدينية فى الخارج، من أجل ذلك أنشأت الدار الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم لتكون مظلة جامعة للمؤسسات والهيئات الإفتائية الوسطية حيث تضم حتى الآن علماء ومفتين يمثلون 80 دولة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الأمانة وضعت استراتيجية لنشر صحيح الدين وضبط بوصلة الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف فى الخارج، وتقديم كافة أشكال الدعم الشرعى والإفتائى للمسلمين فى الخارج، فضلا عن كونها تأكيدا للريادة المصرية، ولدور مصر المهم عالميا.

وفى رده على سؤال حول تقييم فضيلته للجهود المبذولة فى هذا الإطار، أكد أن دار الإفتاء المصرية بذلت جهودا كبيرة فى هذا الشأن، وأصدرت ما يزيد عن 700 تقرير يشمل تحليل الفتاوى الصادرة التى تفتقد للمعايير العلمية التى يجب أن تتوفر فى الفتوى، موضحا أن بعض هذه التقارير كانت محل اهتمام عدد من المراكز فى بريطانيا والولايات المتحدة، كما ألمح فضيلته إلى أننا نفتقد إلى العمل الجماعى فى هذا الإطار، ولا بد من الكفاح المستمر ضد التطرف حتى نعيش جميعا فى أمان وسلام.

وفى رده على سؤال حول مواجهة الإسلاموفوبيا، أكد علام أن التطبيق النبوى للقرآن الكريم فى مكة المكرمة كان يتميز بالرحمة ولم يتعرض بالقتل لأحد لمجرد مخالفته لعقيدة الإسلام بل إن القرآن قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، كما أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم عندما هاجر إلى المدينة أعد وثيقة المدينة المنورة التى تعد أول دستور ووثيقة للمواطنة.

وحول مصطلح الجهاد الذى تستخدمه الجماعة الإرهابية، أوضح المفتى أن العلماء أقروا بأن قرار إعلان الحرب هو بيد الدولة ومؤسساتها فقط، ولا توجد آية اسمها آية السيف التى عطل بها المتطرفون آيات الرحمة والتسامح فى القرآن، بل إن آيات التسامح ليست محلا للنسخ وإلا نكون قد دمرنا الشريعة.

وأضاف: أرى أن الرسالات السماوية جاءت لصالح الإنسان والارتقاء بالمجتمع الذى نعيش فيه ويجب أن تسود ثقافة البناء داخل الأسر وفى المدارس والجامعات فإذا سادت هذه الثقافة فإن كثيرا من المشكلات التى نواجهها ستزول.

وعن دور رجال الدين فى المجتمع ومدى تأثيرهم، أوضح المفتى أن العلماء فى الدين الإسلامى لديهم مهمة البيان والتعليم دون وصاية على الناس، ويجب أن يبذلوا جهدا كبيرا من أجل التوضيح وتصحيح المفاهيم، ولذا نحن نسافر إلى بلاد عدة من أجل الشرح والتوضيح والإجابة عن التساؤلات، أما فكرة إجبار الناس على عقيدة أو فكرة معينة فهو أمر مرفوض.

واستطرد علام أن منصب المفتى فى مصر لديه تقدير واحترام من قبل المسلمين ليس فى مصر فحسب ولكن فى العالم أجمع؛ نظرا لما تتمتع به مصر من وجود الأزهر الشريف الذى يزيد عمره عن ألف عام، ومن ثم فإن لمنصب الإفتاء تأثيرا كبيرا فى أوساط المسلمين.

وتابع: لدينا تجربة فريدة فى استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعى، ولدينا إدارة للفتوى الإلكترونية والهاتفية، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق فتوى برو الذى يخدم المسلمين فى الغرب مع مراعاة السياق المجتمعى لبلادهم.

كما ترجمنا ألف فتوى باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية للأسئلة التى أتت إلينا من الدول الغربية وبعضها وصلنا من بريطانيا.

وأضاف: إننا نؤمن أن التخصص هو العامل الأساسى لإصدار أى فتوى صحيحة ولا يجلس أحد على كرسى الإفتاء إلا إذا حصل على التكوين العلمى الشرعى ثم التأهيل الإفتائى والتدريب على مهارات الفتوى، لذا نحن حريصون على تدريب وتأهيل من سيقومون بمهمة الإفتاء فى برامج تدريبية من عام إلى ثلاثة أعوام حتى يصبح مؤهلا للقيام بهذه المهمة.

وأكد المفتى على استعداد دار الإفتاء الكامل لاستقبال أئمة بريطانيا لتدريبهم على مهارات الإفتاء فى برامج تدريب تعد لهم خصيصى تراعى السياقات المجتمعية فى بلدهم، وذلك من خلال الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم.