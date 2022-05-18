الأوراق المطلوبة وشروط التقديم فى مبادرة «أشبال مصر الرقمية» لطلاب المدارس

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفنى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة "أشبال مصر الرقمية"، التى تسهدف تدريب طلاب التعليم قبل الجامعى المتفوقين على علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالبدء الفورى فى تنفيذها.

وتُعتبر مبادرة "أشبال مصر الرقمية" منحة مجانية تقدمها مصر للأجيال الصاعدة من الطلاب الدارسين فى جميع المدارس داخل جمهورية مصر العربية، ولمددٍ تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات وفقاً للمرحلة العمرية والمستوى الدراسى للمتقدمين.

ويمكن للطلاب الراغبين فى التسجيل الدخول من خلال هذا الرابــط، ويستمر التسجيل للدفعة الأولى 2022، حتى 10 يونيو المقبل، ويمكن لإدارة المبادرة مد فترة التسجيل بحسب كثافة الإقبال على الموقع.

أهداف المبادرة

تهدف المبادرة إلى إعداد جيل متميز من النشء قادر على اكتشاف آفاق جديدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليصبح مؤهلاً وقادراً على تنفيذ الرؤية الرقمية لمصر ومُواكبة المستقبل، وتتلخص أهدافها فى التالى:

- تطوير مهارات المتفوقين من طلبة المدارس من الفئة العمرية (من 12 إلى 17 سنة) فى مختلف التطبيقات التكنولوجية الحديثة، لمواكبة التغيرات الجذرية التى أحدثتها التكنولوجيا ونتج عنها إعادة صياغة متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى.

- تمكين النشء من التعرف على المستحدثات فى مجال تكنولوجيا المعلومات بطريقة إبداعية.

- بناء المهارات الشخصية الحياتية للطلاب تحقيقاً لمتطلبات القرن الواحد والعشرين.

- توفير بيئة تعليمية تشاركية تفاعلية محفزة على الإبداع والتميز والابتكار لدى النشء، وذلك من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيات العالمية واكتساب المهارات التى تؤدى إلى خلق ثقافة تكنولوجية مفيدة بين شباب الجيل الجديد.

- بناء الشخصية المصرية وتعزيز الانتماء من خلال الأنشطة العلمية والثقافية والاجتماعية داخل المبادرة.

- بناء شراكات طويلة الأجل مع الشركات الدولية والمحلية المتخصصة فى هذا المجال لإتاحة فرص بناء خبرات تكنولوجية وتقنية للطلاب الملتحقين.

مزايا المنحة

- تقديم منح دراسية جزئية من الجامعات التكنولوجية المتخصصة والتابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمتفوقين الذين سوف يُتممون سنوات الدراسة بالمبادرة.

- جوائز عينية للمتفوقين كل عام.

- المشاركة فى المسابقات التكنولوجية المحلية والعالمية.

- شهادات معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن كل عام دراسى.

شروط التقديم

يجب على المتقدمين أن يكون لديهم الرغبة الحقيقية للتعلم من الناحية التكنولوجية بشكل عام وبطريقة غير تقليدية بشكل خاص، مع التأكيد على قراءة القواعد العامة والشروط المنظمة لمنحة مبادرة أشبال مصر الرقمية وفهم جميع المعايير المؤهلة للقبول فى المنحة، وكذلك نظام الدراسة طوال فترة المنحة والموافقة عليها من خلال استيفاء نموذج الإقرار الملحق.

ويجب على المتقدمين استيفاء شروط التقديم ومعايير القبول التالية:

- الجنسية: مصرى / مصرية

-السن: من 12 إلى 17 سنة

- السنوات الدراسية: من الصف الأول الإعدادى إلى الصف الثانى الثانوى

- مُقيد فى إحدى المدارس داخل جمهورية مصر العربية: الحكومية / الخاصة / التجريبية / الدولية.

- المعرفة الأساسية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلى.

- القدرة على التعلم عبر الانترنت.

- التفوق الدراسى والعلمى فى الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية بحد أدنى 90% فى كل مادة .

- توقيع وموافقة الطالب / الطالبة وولى الأمر على الالتحاق (ملحق الإقرار) والتعهد بالالتزام والانتظام فى المبادرة.

الأوراق المطلوبة

يجب على المتقدمين تجهيز نسخ إلكترونية من الملفات التالية، والتى سيتم طلب إضافتها فى القسم الأخير من استمارة البيانات عند التسجيل وهى:

- صورة شخصية ملونة للطالب / الطالبة خلفية بيضاء مقاس 4 × 6.

- شهادة الميلاد للطالب / الطالبة.

- خطاب القيد بالمدرسة الملتحق بها.

- بيان النجاح لآخر سنة دراسية.

- شهادة الابتدائية للمتقدمين من الصفوف الإعدادية، وشهادة الإعدادية للمتقدمين من الصفوف الثانوية.

- بطاقة الرقم القومى (سارية) لولى الأمر.

- الإقرار والتعهد: يطبعه ولي الأمر من موقع المبادرة ويستوفيه يدوياً ثم يوقع عليه الطالب وولي أمره.

معايير القبول بالمنحة

على الطالب المتقدم اجتياز اختبارات القبول التالية:

- اللغة الإنجليزية (قياس مدى الإلمام العام باللغة الإنجليزية).

- أساسيات تكنولوجيا المعلومات (قياس المستوى فى المهارات التكنولوجية والتعامل مع الحاسب الآلى).

- اختبار قدرات (قياس المهارات المنطقية والحسابية والشخصية).

- الاختبار التخصصى للمسار التكنولوجى.

- المقابلة الشخصية.

المجالات التدريبية التى تقدمها المنحة

أولاً: المسارات التكنولوجية

تقوم المبادرة على اختيار المتقدمين للدراسة فى أحد المسارات التكنولوجية المتاحة ما يمكّنهم من الحصول على شهادات معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أحد المجالات التالية:

1- الذكاء الاصطناعى

2- الروبوتات

3- تطوير البرمجيات

4- علوم البيانات

5- الأنظمة المدمجة

6- الفنون الرقمية

7- تأمين المعلومات والشبكات

ثانياً: المهارات الحياتية والقيادية

يتدرب الطلاب على المهارات الشخصية والحياتية والقيادية طوال فترة تنفيذ المبادرة من خلال التعرض لموضوعات تدريبة مختلفة مثل:

1- مهارات التواصل والعرض.

2- إدارة الوقت.

3- بناء الفريق.

4- الأخلاقيات والسلوكيات.

5- مهارات التخطيط والقيادة.

6- التفكير الإبداعى.

7- التوعية البيئية.

8- التنمية المستدامة.

9- ريادة الأعمال.

10- العمل الحر.