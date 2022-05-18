وأضاف غراب خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، اليوم الأربعاء، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامى مصطفى كفافى، أن هناك أكثر من سبب وراء زيادة الإنتاجية، مثل نوعية الزرعة والمتابعة المستمرة من وزراعة الزراعة واستصلاح الأراضى للمزارعين وحل مشكلاتهم وتوفير المطلوب من المبيدات والمخصبات".
وتابع محافظ الشرقية، أن وزارة التموين لعبت دورا كبيرا فى هذا الأمر، والشركة القابضة للصوامع، حيث أصبح لدى المحافظة 9 صوامع بطاقة تخزينية تفوق الـ400 ألف طن.
ويستعرض البرنامج فى حلقة خاصة، تفاصيل عمليات التوريد ورأى المزارعين، والموقف من المخزون الاستراتيجى الآمن من القمح المحلى، مع زيادة الطاقات والسعات التخزينية.
ويقدم برنامج صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، حلقة خاصة عن موسم حصاد القمح، ومواصلة عمليات توريده للشون والصوامع، فى عدد من محافظات الصعيد والدلتا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الشرقية: إنتاج القمح فى بعض الأراضى وصل لـ 24 إردبا للفدان (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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