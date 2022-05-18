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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 09:53 صباحاً - محمد السيد - /698460/تسببت-في-إصابة-خالد-النبوي-وطلبت-استبعاد-ابنها-من-العمل-أبرز-تصريحات-وفاء-عامر

دوت الخليج يرصد تصريحات وفاء عامر

تصريحات وفاء عامر

قالت الفنانة وفاء عامر عن ابنها الذي شاركها في مسلسل “بيت الشدة” الذي نافست به ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022: “عمر مثل معي 6 مشاهد في بيت الشدة وطلبت من القائمين على العمل استبعاده.. المخرج قام مشكورا بالاستعانة بـ 45 وجها جديدا وطلبة من المعهد العالي للفنون المسرحية، “.

وأضافت: “وكان ذلك مسئولية بالنسبة لي لأن المخرج طلب رأيي أكثر من مرة، وكان ردي المعهد، الناس دي هتشتغل إيه؟.. عمر بيدرس الإعلام والتمثيل والإنتاج، لكن كنت أفضل عدم الاستعانة بابني وإسناد الدور لأحد الخريجين لكنهم تمسكوا به لحاجتهم إلى ممثل في عمر أصغر”.

ووجهت وفاء عامر نصيحة لابنها قائلة: "هو دمه حفيف وبيعمل مقالب فينا في البيت، لكن لازم يتعلم ويقرأ كتير ويدخل ورش"، وكشفت لأول مرة أيضًا عن تسببها في إصابة الفنان خالد النبوي خلال أحد المشاهد التي جمعت بينهما ضمن أحداث مسلسل "راجعين يا هوى".

وفاء عامر وخالد النبوي‎‎

وقالت وفاء عامر: "حصلت مصيبة سودة في المشهد وقعدوا يعالجوني.. عملنا بروفة بساطور يستخدم في التمثيل، وتحولت ليسرية وبقيت أضرب جامد، وفجأة شوفت صوابع خالد بتطير في الهوا في خيالي، وفضلت أتنطط على الأرض".

وتابعت الفنانة في حوارها ببرنامج كلمة أخيرة: "خالد اتخدش في إيده، وفضل يهديني ويقول متخافيش أنا كويس نقطة دم”، لافتة إلى أن المخرج محمد سلامة استطاع إثارة اهتمامها بالدور من خلال معرفته بحبها الشديد للطبخ، حيث تظهر في العديد من المشاهد التي كانت تطبخ فيها وتشرح طريقتها الخاصة في الطبخ لخادماتها.

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وشاركت الفنانة وفاء عامر في بطولة مسلسل راجعين يا هوى برفقة خالد النبوي، وعدد من النجوم مثل نور اللبنانية، وأنوشكا، وإسلام إبراهيم، وإسلام جمال، وأحمد بدير، وهدى المفتي،وطارق عبدالعزيز، وسلمى أبو ضيف، وصفاء الطوخي، نور النبوي، وتميم عبده، وغيرهم.