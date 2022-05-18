قومي المرأة بالاقصر يواصل فعاليات برنامج التثقيف المالي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 09:28 صباحاً - فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، يواصل *فرع المجلسالقومي للمرأة بمحافظة الأقصر فعاليات برنامج التثقيف المالى

ويتضمن البرنامج تعريف السيدات بمبادئ التخطيط والتسويق ، والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالابتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقتوالمسئوليات وتحديد الأولويات ، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد ،كذلك التعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر و التى يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها .

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين ، هما التمكين الاقتصادى للمرأة و التدخل الثقافى والتوعوي والتعليمى .