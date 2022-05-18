تنبيه مهم للمعلمين بشأن تدريبات «مايكروسوفت» (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - عمم مركز التطوير التكنولوجى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توجيها مهما للمعلمين، بشأن الحصول على تدريبات من شركة "مايكروسوفت"، فى ضوء الاتفاق بين الشركة والوزارة؛ للحصول على التدريبات والشهادات المختلفة مجانا لجميع المعلمين.





ووجهت الوزارة بالتنبيه والنشر والتعميم على جميع المعلمين بالتسجيل للحصول على التدريبات والشهادات المختلفة من خلال التسجيل على الرابط التالى من هنا مع ملاحظة الآتى: 1) التسجيل سريعا من قبل المعلمين على الرابط وحضور التدريبات ودخول الامتحانات قبل يوم 30/ 6/ 2022. 2) التسجيل على الموقع متاح فقط للمعلمين الذين لديهم بريد إلكترونى بالشكل التالى: [email protected]، [email protected]، [email protected] 3) جميع التدريبات والشهادات مجانا. 4) يتم التعاون الكامل مع رئيس قسم التدريب بالإدارة التعليمية. 5) سيتم إرسال رابط متابعة لمتابعة من قاموا بالتدريب.

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