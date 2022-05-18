القائم بأعمال وزير الصحة يشكر نظيرته البرتغالية على لقاحات «كورونا»

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، على قوة الروابط الثقافية والتاريخية بين مصر ودولة البرتغال، موضحا أن الوزير ناقش مع وزيرة الصحة فى دولة البرتغال التعاون المشترك فى العديد من الملفات الهامة.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير بحث مع نظيرته فى دولة البرتغال، التنسيق ودعم الشراكة للتعامل مع الأمراض المعدية والمستجدة، وحالات الطوارئ فى مجال الصحة العامة، وذلك فى إطار التنسيق بين الدول وتكاتف الجهود للتصدى والاستجابة السريعة أثناء التفشيات الوبائية.

وأضاف أن الجانبين بحثا المشاركة فى البرامج التدريبية الخاصة بعلم الوبائيات التطبيقى والإحصاء الحيوية، لرفع كفاءة الأطباء فى مجالات وأنشطة الصحة العامة، إلى جانب التعاون فى مجال خطط التطوير والتدريب للعاملين بالطب المعملى، وخاصة فى مجالات تحليل الهرمونات والسموم الغذائية.

وتابع «عبدالغفار» أن اللقاء تضمن بحث تبادل الخبرات فى مجال التكنولوجيا الحيوية والدراسات الوبائية فى مكافحة الملاريا ونواقل الأمراض، وكذلك التعاون فى مجال تكنولوجيا الرصد البيئى، وتقييم المخاطر ونظام الإنذار المبكر لمواجهة الأوبئة.

وأشار إلى أن الوزير ناقش مع مارتا تيميدو، سبل اتخاذ إجراءات لتسهيل تسجيل المنتجات الدوائية وتشجيع التصنيع المشترك لوسائل تنظيم الأسرة، إلى جانب تبادل الخبرات فى مجال ميكنة الخدمات الصحية، والتعاون فى المشروعات الصحية، ونقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات، إلى جانب الاتفاق على تبادل الزيارات بين الخبراء فى البلدين بمجالات اقتصاديات الصحة.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير أجرى اجتماعا ضم الوزيرة وعدد من أبرز مسؤولى وزارة الصحة البرتغالية، مستهلا الاجتماع بتوجيه الشكر لنظيرته البرتغالية على الدعم الذى قدمته دولتها لمصر فى إطار مكافحة فيروس كورونا، من خلال إرسال شحنتين من اللقاحات المضادة للفيروس، وهو ما يُعد محل تقدير من الجانب المصرى ويعكس مدى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر أن الوزير استعرض خلال الاجتماع جهود الدولة المصرية لمكافحة الآثار السلبية لجائحة كورونا، بالإضافة إلى المبادرات الصحية التى أطلقتها الدولة لتحسين الوضع الصحى فى البلاد، تحت شعار «100 مليون صحة»، وفى مقدمتها مبادرة القضاء على فيروس الكبد الوبائى سى، فضلاً عن تطوير البنية العلمية فى المجال الطبى وصناعة الدواء واللقاحات وجهود إدخال التكنولوجيا فى نظام الرعاية الصحية، وكذا المبادرات القارية التى أطلقتها مصر لمساعدة الدول الأفريقية على تحسين الخدمات الصحية المقدمة لمواطنيها.

ومن جانبها، رحبت وزيرة صحة البرتغال مارتا تيميدو، بفتح مجالات للتعاون مع مصر فى مختلف المجالات المتعلقة بالصحة العامة لشعوب الدولتين الشقيقتين، معربة عن تطلعها لتوسيع أوجه التعاون المشترك بما ينعكس على تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمرضى فى كلا البلدين.

واستعرضت الوزيرة البرتغالية جهود بلادها فى مكافحة الجائحة، فضلاً عن المستوى الذى وصل إليه البحث العلمى فى المجال الطبى ب«البرتغال» وخاصة فى مجالات مكافحة السرطان والأوبئة، بالإضافة إلى القدرات البرتغالية، فيما يتعلق بإنشاء النظم الإلكترونية الخاصة بالتأمين الصحى ونظم الرعاية الصحية، وكذا القدرات الخاصة بصناعة الدواء فى البرتغال.

وفى نهاية اللقاء، تبادل الوزيران الهدايا التذكارية تعبيرا عن أواصر الصداقة وعمق العلاقات التى تجمع بين الدولتين الصديقين، على المستويات كافة.