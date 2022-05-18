نشاط الرئيس السيسى وأخبار الشان المحلى يتصدران اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى صفحتها الأولى وتحت عنوان "الرئيس: المواطنة والمساواة قيم ثابتة تمثل نهج الدولة المصرية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى شدد على أن المواطنة والحقوق المتساوية للجميع هى قيم ثابتة تمثل نهج الدولة المصرية تجاه جميع المواطنين، وهو ما ترسخه الدولة من خلال ممارسات فعلية وواقعية بجميع مناحى الحياة فى مصر، لتعظيم تلك القيم الإنسانية من السلام والمحبة وعدم التمييز لأى سبب، ونشر ثقافة التعددية وحرية الاعتقاد، وفى المقابل مكافحة التعصب والتشدد، مؤكدا أن هذا هو التوجه الاستراتيجى للدولة المصرية دون ارتباط بفترة زمنية محددة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى أمس بقصر الاتحادية رؤساء الكنائس المشاركين فى الجمعية العمومية لمجلس كنائس الشرق الأوسط الذى تعقد دورته الحالية فى القاهرة، بحضور البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وسامح شكرى وزير الخارجية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الرئيس السيسى رحب بالحضور فى ضوء عقد الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط لأول مرة فى مصر منذ تأسيس المجلس عام 1968، مؤكدا أن الإخوة المسيحيين فى جميع الدول العربية هم جزء أصيل من نسيج المجتمع العربى.

واستعرض الرئيس السيسى، خلال اللقاء، ما تم فى مصر من ترميم للعديد من الآثار والمواقع والكنائس المسيحية الأثرية الزاخرة بالمخطوطات والأيقونات التاريخية الفريدة، فضلا عن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، فى إطار الاهتمام بحماية التراث المسيحى المصرى.

وأشارت "الأهرام" إلى أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات بين مصر ومجلس كنائس الشرق الأوسط، خصوصا جهود دعم الحوار والمواطنة، ونبذ التطرف والتشدد فى مختلف دول المنطقة.

وأضافت أن المشاركين أعربوا عن سعادتهم بزيارة مصر ولقاء الرئيس، مشيرين إلى مساهمات مصر القيمة فى تاريخ البشرية وسعيها لتحقيق السلام، فضلا عن أهمية الدور الذى تقوم به فى الشرق الأوسط، مثمنين جهودها، بقيادة الرئيس السيسى، من أجل التوصل لتسويات للمشكلات الملحة والمعقدة التى تتعرض لها المنطقة، مع تأكيد دعمهم جهود مصر فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، فضلا عن تحقيق التنمية والبناء والتعمير فى مصر والشرق الأوسط بالكامل.

وفى متابعتها لنشاط الرئيس السيسى أمس وتحت عنوان "السيسى يستقبل رؤساء مجالس الدولة والمحاكم العليا الأفارقة"، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن الرئيس السيسى استقبل رؤســاء وممثلى مجالس الــدولــة والمحاكم الإدارية العليا الأفارقة، والذين يتواجدون فى مصر للمشاركة فى تأسيس اتحــاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الأفريقية، وذلك مواكبة لتاريخ احتفال مجلس الدولة باليوبيل الماسى بمناسبة مرور 57 عاما على إنشائه، وذلك بمشاركة المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى أكد حرص مصر على دعم إنشاء "اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية" بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية فى حماية مقدراتها وصون حقوقها وحرياتها.. مشيرًا إلى الرغبة فى نشر الوعى والثقافة القانونية وتبادل الخــبــرات والمــعــارف، لاسيما فى مجال القانون الإدارى بين أبناء القارة الإفريقية وحرصا على التكاتف والتنسيق الإفريقية، فى سبيل دفع العمل الإفريقى المشترك.

كـمـا شدد الرئيس السيسى على أن الدولة المصرية طالما كانت حريصة على دعــم استقلال القضاء، بما فيها القضاء الإدارى، وتعزيز دوره ومكانته، إيمانا منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة الأمن والسلم فيه، ومن ثم فقد حرص الدستور المصرى على تأكيد هــذا الاستقلال، كما عمل على حماية السلطة القضائية وحظر التدخل فــى شئونها، والعمل على إعــلاء سيادة القانون، وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف.

وأشار إلى أن القضاء الإدارى هو الأمن على الحقوق والحريات العامة، وهـــو الـــذى يكفل الــعــدالــة فــى تصرفات الإدارة، وهو ما حرص على تحقيقه مجلس الدولة المصرى العريق منذ يومه الأول عند إنشائه فى عام 1946 وحتى الآن.

وفى الشأن المحلى أيضا، وتحت عنوان "تحديث بيانات البطاقات التموينية مستمر حتى 30 يونيو"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين أصدر قرارًا بمد مهلة تحديث البيانات لأصحاب البطاقات التموينية ومد فترة تسجيل أرقام التليفونات على منظومة البطاقات التموينية لمن أرسلت لهم رسالة على بون صرف الخبز حتى نهاية يونيو المقبل للتيسير على المواطنين فى تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين والحد من التكدس والزحام أمام مكاتب التموين.

وأكد الوزير أن الهدف من تحديث البيانات وتسجيل أرقـــام التليفونات على بطاقة الدعم هو تقديم تيسيرات وتسهيلات عند التعامل مع المواطن للاستفادة من الدعم المقدم لهم، إضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم من الخبز والذين يصلون إلى 72 مليون مــواطــن بمــا يضمن وصــول الدعم إلى مستحقيه خاصة بعد زيادة الدعم إلى حوالى 90 مليار جنيه منها 36 مليار جنيه للسلع و54 مليار جنيه للخبز.

وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمى ومعاون وزير التموين والتجارة الداخلية أن المصيلحى أصدر تعليمات إلى مديرى المديريات بضرورة التسهيل على المواطن عند التعامل مع مكاتب التموين.

كما ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارة السياحة والآثار، أعلنت مد تسجيل أسماء المـواطـنين الراغـبين فى التقدم لأداء فريضة الحج السياحى من خلال الشركات السياحية، وذلك حرصا من الوزارة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء الفريضة هذا العام.

وفى السياق ذاته، قامت الوزارة باستحداث خدمة إلكترونية جديدة عبر الموقع الإلكترونى لخدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ليتمكن المواطنون المتقدمون لأداء فريضة الحج السياحى من الاستعلام عن بيانات التسجيل الخاصة بهم والتأكد من قيام الشركة التى تقدموا إليها بتسجيل أسمائهم من عدمه.

وتحت عنوان "وزير الدفاع يشيد بالاستعداد القتالى للمشاركين بمشروع مراكز القيادة التعبوى"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، شهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى "صمود ــ1" الذى تجريه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، ويستمر عدة أيام، فى إطار خطة التدريب القتالى للقوات المسلحة، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من القادة.

وأضافت الصحيفة أن القائد العام للقوات المسلحة، نقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الجهد الذى يبذله رجال شرق القناة لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم.

وأشاد الفريق أول محمد زكى، بالمستوى الراقى الذى ظهرت عليه كافة العناصر المنفذة للمشروع مما يعكس الاستعداد القتالى العالى والتدريب المتميز والاحترافية فى تنفيذه. وأكد أن القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته بما تملكه من منظومة تسليح متطورة فى كافة التخصصات وفرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.

وعودة إلى صحيفة "الأهرام" التى ذكرت تحت عنوان "القاهرة تحث الأطراف الليبية على ضبط النفس" أن وزارة الخارجية أعلنت، أمس، أن مصر تتابع بقلق التطورات الجارية فى طرابلس، وحثت جميع الأطراف الليبية على ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها تأجيج العنف هناك، عقب إعلان الحكومة الليبية، برئاسة فتحى باشاغا، مغادرتها العاصمة طرابلس بعد اشتباكات مسلحة مع قوات حكومة الوفاق، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتى تزامنت مع دخول حكومة باشاغا، المكلفة من قبل البرلمان، طرابلس.

ونقلت الصحيفة عن السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية، قوله فى بيان: "نؤكد مرة أخرى ضرورة الحفاظ على الهدوء فى ليبيا، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، ومقدرات الشعب الليبى، مشددا على حتمية الحوار، بهدف الوصول إلى عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى ليبيا بالتزامن ودون تأخير وأكد أهمية حوار المسار الدستورى الجارى الآن فى القاهرة، بما يحقق طموحات وآمال الشعب الليبى الشقيق فى الانطلاق نحو المستقبل بخطى ثابتة.

وتحت عنوان "رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات: سرعة الانتهاء من الأعمال على الطريق الساحلى" كتبت صحيفة (الجمهورية) أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، عقد اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات الطرق الجارى تنفيذها، والتنسيق الذى يتم بين الوزارات والجهات المعنية التى تتولى التنفيذ، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكامل الوزير، وزير النقل، وأمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازى، نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية، ومسؤولى عدد من الوزارات، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس مجلس الوزراء شدد - خلال الاجتماع - على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية بإنشاء وتطوير الطرق المختلفة، مكلفا بسرعة الانتهاء من الأعمال على الطريق الساحلى، والتنسيق بشأن توصيل المرافق المختلفة للقرى السياحية، وكذا أعمال تنسيق الموقع والزراعات بالطرق التى يتم الانتهاء من تطويرها، حتى تظهر بالصورة المطلوبة.

وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع إلى أنه سيتم العمل على عقد هذا اللقاء بصفة دورية، بهدف استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بتخطيط وتنفيذ الطرق والمحاور والمسارات المختلفة على مستوى الجمهورية، ضمانا لتوافقها مع المخططات التنموية للدولة، وتعظيما لدورها فى خلق شرايين للحركة جديدة تسهم فى تحقيق تلك المخططات التنموية.

كما أوضح وزير النقل أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار تعظيم الجهود المبذولة لإقامة المزيد من الطرق والمحاور، وربطها بخطط الدولة التنموية فى مختلف القطاعات.. اقتصاديا، وتحت عنوان "الاقتصاد المصرى يحافظ على ثقة مؤسسات التصنيف الائتمانى" ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أكد أن الدولة تمكنت وسط تحديات وأزمات معقدة ومتشابكة تواجه الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة كورونا، وما أعقبها من تداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية من صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادى على نحو أسهم فى القدرة على امتصاص واحتواء الآثار السلبية للصدمات داخليا وخارجيا، ودعم جهود تحفيز الاستثمار وتنويع أنماط الإنتاج وتوطين بعض الصناعات وزيادة مساهمات القطاع الخاص فى مسيرة التنمية، الأمر الذى كان له ثماره فى إبقاء مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية على نظرتها الإيجابية والمستقرة والمتفائلة للاقتصاد المصرى.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء فى التقرير الذى نشره المركز الإعلامى، وتضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على نجاح مصر فى الحفاظ على ثقة مؤسسات التصنيف الائتمانى بعد تعاملها الإيجابى مع الصدمات الاقتصادية العالمية فى ظل أزمات هزت أقوى الاقتصادات.

وأشار التقرير إلى استمرار تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر بنظرة مستقبلية مستقرة بعد موجة من تخفيض التصنيفات الائتمانية للعديد من دول العالم، حيث أبقت وكالة "فيتش" تصنيف مصر عند (B+) منذ مارس 2019، مؤكدة أن سجل مصر الأخير من الإصلاحات المالية والاقتصادية واقتصادها الكبير الذى حقق نموا قويا، أسهما فى تثبيت التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة.