جدة - نرمين السيد - أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، القرار رقم 22 لسنة 2022، الخاص بإصدار كود "ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات"، والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 108 الصادر بتاريخ 16 مايو 2022.





ونشرت جريدة الوقائع المصرية فى عددها رقم 108 قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تشريع رقم 22 لسنة 2022، بشأن تعديل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الاعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والاعلامى والاعلانى والأعراف المكتوبة (الأكواد). وجاء فى تشريع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المادة الأولى: "يضاف كود جديد إلى لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى والأعراف المكتوبة (الأكواد). ويسمى كود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات. وجاء فى الكود الالتزام بالاعتدال والحياد والموضوعية فى نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، وعدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعى، والاعتماد على المصادر الرسمية وشهود العيان والخبراء، والمتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كود جديد.. «الأعلى لتنظيم الإعلام» يضيف ضوابط أخبار الجريمة والتحقيقات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.