مجالات تعاون جديدة بين مصر وتونس (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجرافا يوضح مجالات التعاون الجديدة بين مصر وتونس خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة: واشتملت الوثائق على 11 اتفاقية تعاون جديدة فى مجالات عدة، أبرزها: التعاون الدولى والاستثمار والتصدير والاشتراك فى المعارض الدولية والتعاون الزراعى.

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